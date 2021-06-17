Алтайские депутаты хотят снять мораторий на регистрацию аттракционов

Депутаты АКЗС приняли решение составить обращение в федеральные органы власти, чтобы отменить мораторий на регистрацию аттракционов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Правилами регистрации предусмотрена отсрочка регистрации отдельных видов аттракционов до апреля 2022 года, а батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов.

Отменить мораторий на региональном уровне возможности нет, в связи с чем народные избранники и планируют обратиться к федеральным властям.

Кроме того, парламентарии намерены ввести новый состав административного правонарушения: "Нарушение требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов". Санкции по этой статье предусматривали бы серьёзные штрафы для недобросовестных предпринимателей.

Напомним, в начале июня в Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура в связи с травмированием двоих детей при использовании аналогичного аттракциона в Барнауле.

В случае выявления нарушений собственникам поручат их устранить и привлекут виновных лиц к ответственности.

По данным властей, в Барнауле установлено свыше 20 надувных батутов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован. Это связано с мораторием.

Основная цель рейдовых мероприятий – установить владельцев 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края, и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, которые обязаны были принимать этот аттракцион в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".