Спрос на полеты из Москвы в Горно-Алтайск в 2021 году вырос в 12 раз

Спрос на полеты из Москвы в Горно-Алтай в 2021 году вырос по сравнению с 2019-м годом в 12 раз. Такие данные сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сервис для поездок и путешествий "Туту.ру".

Аналитик отметили, что при этом средний чек за полеты в Республику Алтай по сравнению с летом 2019 года сократился на 46% – с 30,4 тыс. до 16,4 тыс. руб. туда и обратно.

Как отметили в Сервисе, интерес туристов поддерживается и за счет увеличения числа рейсов. Популярность туристического направления сохраняется уже два года подряд.

Напомним, что ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковал власти Республики Алтай. По ее мнению, им необходимо обеспечить доступные цены на проживание для туристов и электроэнергию для населения.

Она обратила внимание на плачевное состояние дорог и крайне низкие темпы газификации. По её словам, на Алтае требуют ремонта 77,4% проезжих частей, а доступ к природному газу имеют только 6,2% населения.