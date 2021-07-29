В России заблокировали почти тысячу сайтов с поддельными COVID-сертификатами

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал 976 сайтов с продажей фейковых сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

"С начала года было заблокировано или удалено 976 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле – 934, в июне – 29, в мае – 7, в апреле – 5, в марте – 1", – рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Уточняется, что под сайтами или страницами сайтов подразумевают как самостоятельные ресурсы, так и страницы в социальных сетях: конкретные публикации, целые сообщества или специально созданные для этого пользовательские аккаунты.

В Роскомнадзоре напомнили, что с апреля в стране введена уголовная ответственность за распространение фейков. Если ложная информация повлекла смерть человека, то наказание предусматривает штраф от 1,5 до 2 млн рублей и до пяти лет тюрьмы.