Аварийный дом, которому "угрожал" строящийся элитный ЖК, расселят и отремонтируют

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аварийный дом на ул. Гоголя, жильцы которого опасались обрушения здания из-за соседней стройки, расселят. Как сообщили amic.ru в аппарате уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, собственники пяти квартир до сентября 2022 года получат компенсации и съедут. Однако сносить 70-летний объект не будут: здание отремонтируют и перепрофилируют под коммерцию.

"Проблема исчерпана"

70-летний двухэтажный на ул. Гоголя, 54 (пересечение ул. Гоголя и пр. Социалистического), расположен по соседству со строительной площадкой нового ЖК от компании "Антарес" (связана с застройщиком "Сибирия"). На месте снесённого здания мебельной фабрики девелопер возведёт дом 6-10 этажей с полуподземной парковкой. Сейчас инвестор расчищает участок и ведёт подготовительные работы.

Однако весной, когда на территорию заехала строительная техника, жильцы дома № 54 "взвыли": стены двухэтажки от шума и вибрации покрылись трещинами, начала осыпаться штукатурка.

Семьи (сейчас из пяти квартир заселены три) были возмущены тем, что территория стройплощадки не огорожена забором. Опасаясь за свои жизни, барнаульцы обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину.

"У меня в квартире после начала сноса бывшей фабрики от стен отошли батареи, у соседей с потолка осыпалась штукатурка. Теперь мы регулярно гадаем, что случится быстрее, наш дом рухнет или кому-то из нас кирпич на голову со стороны стройки "прилетит", – сообщила в письме одна из жительниц дома.

Жалоба помогла, и девелопер возвёл забор, который теперь огораживает стройплощадку от территории жилого дома. Но, как стало известно amic.ru, это лишь временная мера, ведь уже через год дом будет расселён.

"Согласно документам, полученным от администрации Барнаула, реконструкция аварийного дома № 54 по улице Гоголя необходимо осуществить до 25 сентября 2022 года. Это срок окончания расселения. У жильцов была одна проблема: они опасались, что из-за стройки дом не достоит до этого срока. Сейчас проблема исчерпана", – сообщил amic.ru консультант отдела защиты прав человека и правового просвещения аппарата уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Андрей Семёнов.

Однако, по словам Семёнова, о сносе объекта речи нет: здание планируют отремонтировать.

"Дом полностью снесён не будет: его реконструируют, полностью перестроят второй этаж. За чей счёт эти работы будут проведены, пока неизвестно. Проблема остаётся на контроле уполномоченного по правам человека, ведь в доме пока проживают люди", – отмечает Семёнов.

Снести нельзя отремонтировать

Жильцы двухэтажки ждут расселения уже несколько лет. Комиссия ещё в 2017 году признала здание аварийным: степень его износа превысила 70%. Владельцы квартир уже "паковали" чемоданы, ведь мэрия решила снести дом, а жителей – расселить.

Однако собственник коммерческого помещения на первом этаже дома через суд доказал, что его можно реконструировать. Тогда владельцы квартир обратились к "Сибирии" и предложили инвестору выкупить их здание, а участок под домом присоединить к территории будущего ЖК.

На градостроительном совете в конце апреля 2021 года (когда "Сибирия" впервые презентовала проект) представитель девелопера Андрей Березкин заявил: компания готова выкупить здание, чтобы построить на его месте коммерческий объект, но не может договориться с собственниками коммерческих помещений (на первом этаже располагаются магазины "Мария-Ра" и "Мир инструментов").

"Мы состоим в процессе переговоров по этому дому, заказаны выписки, установлены собственники помещений. Там есть нежилые помещения, переговоры с которыми ведутся "туго". Есть пять жилых квартир, а есть два нежилых помещения, и у всех собственников разные позиции", – объяснял представитель застройщика Андрей Березкин.

Вопрос с расселением аварийного дома стал одной из причин, почему "Сибирии" отказали в согласовании проекта. 1 июля, когда девелопер повторно презентовал комиссии эскизы ЖК, он заявил: договориться с собственниками коммерческих объектов так и не получилось.

Чтобы решить вопрос с расселением дома, инвестор обратился к городским чиновникам и попросил их организовать встречу за одним "столом" с предпринимателями и собственникам. Заявленная реконструкция дома, вероятно, стала компромиссом между девелопером и бизнесменами.

Что известно о новом ЖК?

Участок на ул. Гоголя, 52, где располагалось здание старой мебельной фабрики, весной 2018 года купила компания "Сибирия". В 2019-м застройщик представил архитекторам градостроительного совета проект элитного дома в границах улиц Короленко, Гоголя и пр. Социалистического.

В ЖК спроектировали 158 квартир площадью от 60 до 120 квадратных метров, на цокольном этаже предусмотрели коммерческие помещения, рядом с ЖК – подземную парковку на 128 машино-мест.

В 2019 году девелопер начал демонтировать здание мебельной фабрики, но затем приостановил работы. В "Сибирии" объяснили: компании нужно подготовить проекты охранных зон трёх соседних памятников архитектуры (они показывают, на каком расстоянии от исторического здания можно строить новые объекты).

Но уже в 2020 году "Сибирия" объявила, что продаёт земельный участок на ул. Гоголя. За 70 соток собственник рассчитывал получить 120 млн рублей. Застройщики Барнаула сообщили amic.ru: компания предлагала крупным девелоперам ("Строительной перспективе", "Союзу", "Жилищной инициативе") купить эту площадку. Однако участок так никто и не приобрёл: девелоперы посчитали, что земля слишком дорогая, а ЖК, который можно на ней построить, получится маленьким. В результате "Сибирия" сама решилась на возведение объекта.