В Росгидромете рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в сентябре

В сентябре жителей Алтайского края ожидают обычное количество осадков и тёплая погода, сообщает Росгидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет незначительно выше нормы. По осадкам серьёзных отклонений также не прогнозируют.

Среднесуточная температура в сентябре в Барнауле составляет 11 градусов. Для сравнения: в августе – 16,7 градуса. Норма месячных осадков для первого месяца осени в регионе – 28 мм, а для последнего месяца лета – 59 мм.

Ранее Владимир Семёнов, замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, спрогнозировал, что сибиряков, как и большинство россиян, в 2021 году ожидает тёплая осень.