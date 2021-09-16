"Лента" открывает в Барнауле магазин нового формата в "заброшенном" ТЦ

Компания "Лента" готовится открыть супермаркет на улице Попова. Здание, где будет расположен магазин, начали строить в конце 2017 года в фирменных цветах питерской сети. Горожане предполагали, что здесь заработает гипермаркет "Лента". Однако здание так и не было завершено и простояло законсервированным более трёх лет. Лишь в сентябре 2021-го его достроили: "Лента" всё-таки заедет в ТЦ со своим новым форматом.

Магазин "мини"

Очередной магазин "Ленты" разместится на ул. Попова, 70а (между зданием ТЦ "Малина" и управлением юстиции Алтайского края). Сейчас на фасаде объекта размещён баннер о скором открытии супермаркета. Заявлено, что это будет "мини-Лента" – торговая точка в формате "у дома". Это новая концепция, которую питерская сеть начала развивать в начале 2021 года. Первый магазин "мини" заработал в Подмосковье в апреле.

В "Ленте" делают акцент на том, что "намерены удовлетворять потребности жителей близлежащих домов, и ориентируются именно на них". По традиции для подобного формата магазинов особое внимание уделяется выпечке, овощам, фруктам, а также товарам ежедневного спроса.

Здание "Ленты" на улице Попова, 70а, начали строить осенью 2017 года. К декабрю был готов каркас, выполненный в традиционных цветах сети – жёлтом и синем. Достроить объект, согласно техническому паспорту, рассчитывали в начале 2019-го.

Однако несколько лет "коробка" стояла законсервированной: за это время на фасадах появились граффити, некоторые конструкции пришли в негодность. Строители вернулись на площадку лишь в конце лета 2020-го: они обновили фасады, сделали входные группы и смонтировали вывеску.

Лентовская "экспансия"

Супермаркет в районе Докучаево станет вторым магазином, который "Лента" откроет в Барнауле с конца 2019 года: в начале сентября 2021-го стало известно, что супермаркет сети заработает в ТЦ "Воскресенье" (ул. ​Мало-Олонская, 28) в районе Старого базара. Здесь "Лента" представит формат "супер".

Ретейлер начал открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого времени в городе были представлены лишь форматы "гипер" (на Павловском тракте, 156, ул. Власихинской, 67 и в ТРЦ "Пионер").

Большинство супермаркетов появилось на месте торговых точек новосибирского "Холидея", который в 2018 году признали банкротом. Всего питерская сеть приобрела 22 супермаркета "Холидей" в Сибири, из которых четыре – в Барнауле (в ТЦ "Бум" на ул. Попова, 86, ул. Сергея Семёнова, 9, ул. Северо-Западной, 155 и ул. Кулагина, 44).

Первый супермаркет "Лента" появился на ул. Кулагина, 44, в мае 2018 года. В начале 2021-го магазин сменил вывеску: вместо "Ленты" здесь открылся дискаунтер "365+". Это очередной проект питерской сети – формат магазина "у дома", но с приоритетом на продукцию ежедневного спроса. Более 60% товаров приходится на собственные торговые марки сети, среди которых "365 дней".