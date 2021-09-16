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"Лента" открывает в Барнауле магазин нового формата в "заброшенном" ТЦ

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Сеть готовится одновременно запустить в городе сразу два супермаркета
Магазин 'Лента' на ул. Попова, 70а / Фото: форум skyscrapercity.com

Магазин "Лента" на ул. Попова, 70а / Фото: форум skyscrapercity.com

Компания "Лента" готовится открыть супермаркет на улице Попова. Здание, где будет расположен магазин, начали строить в конце 2017 года в фирменных цветах питерской сети. Горожане предполагали, что здесь заработает гипермаркет "Лента". Однако здание так и не было завершено и простояло законсервированным более трёх лет. Лишь в сентябре 2021-го его достроили: "Лента" всё-таки заедет в ТЦ со своим новым форматом.

Магазин "мини" 

Очередной магазин "Ленты" разместится на ул. Попова, 70а (между зданием ТЦ "Малина" и управлением юстиции Алтайского края). Сейчас на фасаде объекта размещён баннер о скором открытии супермаркета. Заявлено, что это будет "мини-Лента" – торговая точка в формате "у дома". Это новая концепция, которую питерская сеть начала развивать в начале 2021 года. Первый магазин "мини" заработал в Подмосковье в апреле.

В "Ленте" делают акцент на том, что "намерены удовлетворять потребности жителей близлежащих домов, и ориентируются именно на них". По традиции для подобного формата магазинов особое внимание уделяется выпечке, овощам, фруктам, а также товарам ежедневного спроса.

Здание "Ленты" на улице Попова, 70а, начали строить осенью 2017 года. К декабрю был готов каркас, выполненный в традиционных цветах сети – жёлтом и синем. Достроить объект, согласно техническому паспорту, рассчитывали в начале 2019-го. 

Однако несколько лет "коробка" стояла законсервированной: за это время на фасадах появились граффити, некоторые конструкции пришли в негодность. Строители вернулись на площадку лишь в конце лета 2020-го: они обновили фасады, сделали входные группы и смонтировали вывеску.

Лентовская "экспансия" 

Супермаркет в районе Докучаево станет вторым магазином, который "Лента" откроет в Барнауле с конца 2019 года: в начале сентября 2021-го стало известно, что супермаркет сети заработает в ТЦ "Воскресенье" (ул. ​Мало-Олонская, 28) в районе Старого базара. Здесь "Лента" представит формат "супер".

Ретейлер начал открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого времени в городе были представлены лишь форматы "гипер" (на Павловском тракте, 156, ул. Власихинской, 67 и в ТРЦ "Пионер").

Большинство супермаркетов появилось на месте торговых точек новосибирского "Холидея", который в 2018 году признали банкротом. Всего питерская сеть приобрела 22 супермаркета "Холидей" в Сибири, из которых четыре – в Барнауле (в ТЦ "Бум" на ул. Попова, 86, ул. Сергея Семёнова, 9, ул. Северо-Западной, 155 и ул. Кулагина, 44).  

Первый супермаркет "Лента" появился на ул. Кулагина, 44, в мае 2018 года. В начале 2021-го магазин сменил вывеску: вместо "Ленты" здесь открылся дискаунтер "365+". Это очередной проект питерской сети – формат магазина "у дома", но с приоритетом на продукцию ежедневного спроса. Более 60% товаров приходится на собственные торговые марки сети, среди которых "365 дней".

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.09.2021 10:00
Митенька ржевский

Лентовские супера и мини- страшное дерьмо, со странной ассортиментной политикой и безумным ценообразованием. Чуть лучше, чем всем известная.

16.09.2021 10:05
Гость

В неё ходить можно только если она в шаговой доступности, как остальные, а так специально ехать смысла нет, дорого очень

16.09.2021 10:09
Виктор

16.09.2021 10:00
Митенька ржевский

16.09.2021 10:05
Гость

Я привык к ассортименту Ленты на Власихинской. Как-то оказался рядом с Лентой на Северо-Западной. Думал "сейчас всё куплю". Но почти ничего не нашёл из того, что мне было нужно, и что постоянно беру на Власихинской

16.09.2021 10:21
Гость

Ну кому ничего нет в соседнем магазине пусть и едут время теряют, ехать на какую то власихинскую, километры пройти, в очереди сколько простоять, нет уж спасибо

16.09.2021 10:26
- гость -

зачем на Попова эта мини-Лента, если там в 100м есть Лента в ТЦ БУМ

16.09.2021 10:51
Гость

Все таки маленький магазин удобнее посещать, чем идти 100 метров и ходить по футбольному полю, нормально наоборот, другое дело, что и рядом других таких же много магазинов, а если цена одинаковая зачем переться в ленту, например в пионере цены на большинство такие же как в марии, смысл оттуда тащитььвсп домой если можно купить через дорогу

16.09.2021 11:11
Виктор

16.09.2021 10:51
Гость

Потому что в большом магазине ты сразу всё купишь на неделю-две вперёд, а в маленьком, скорее всего, нет. Маленький магазин — это подспорье, если блины решил печь и увидел, что молока нет. Или шёл домой — колбасы и хлеба купил. Или пива/кваса внезапно захотелось

16.09.2021 11:32
Гость

Хлеб, молоко тоже на месяц затариваете?

16.09.2021 11:33
Гость

Никогда не затариваемся, все можно покупать свежее кругом одни магазины имеются

16.09.2021 11:41
- гость -

Да уже никто не покупает "на неделю/месяц вперед". Так мыслили лет 15-20 назад, когда благосостояние народа еще позволяло еженедельно набирать полные тележки.
Сейчас большинство берет каждый день, но по чуть-чуть, а более затратные покупки планируют сильно заранее, с резервированием денежных знаков для их приобретения...

Другое дело, что раньше "Мария-ра" были магазины "для ленивых - кому лень дойти до Ленты", потому что в ленте был и ассортимент больше и цены ниже. Но на сегодня это различие сошло на нет, т.к. в "Ленте" всё стало очень дорого и ассортимент теряет смысл, если ты не можешь его себе позволить. Плюс поменяли карты и теперь скидок как таковых нет, а есть накопительные баллы (реально идиоты придумали систему, по которой нужно выбрать раз в месяц, на какую категорию товаров у тебя будет скидка, да еще и подтвердить уровень расходов, чтобы скидка стала возможной). Да и цены в "Марии-ра" то ли снизили, то ли инфляция догнала - теперь "Мария-ра" воспринимается уже не только не дороже "Ленты", но и существенно дешевле.

16.09.2021 11:41
- гость -

16.09.2021 10:51
Гость

Какое там поле, такой же недомерок.

16.09.2021 11:44
Виктор

16.09.2021 11:33
Гость

Да-да, в магазинах шаговой доступности всё всегда очень свежее

16.09.2021 11:53
Виктор

16.09.2021 11:41
- гость -

Ну я так покупаю — на неделю, на две. И всё время вижу людей, у которых телега забита в 2-3-4 раза больше моей. Проще раз напрячься, а потом на неделе что-то скоропортящееся поблизости докупить, чем "во вторник зашёл в магазин, в четверг зашёл в магазин и в воскресенье опять зашёл в магазин"

16.09.2021 11:56
- гость -

16.09.2021 10:26
Потому что она оттуда переедет.
Логично?

16.09.2021 14:46
Гость

Одной химией только можно затариться на две недели это однозначно

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