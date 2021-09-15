Часть россиян могут получить дополнительный отпуск

Родителям детей-инвалидов могут предоставить дополнительный отпуск на реабилитацию. О такой мере поддержки заявила первый зампред комитета Совфеда по Конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

В разговоре с "Парламентской газетой" она отметила, что обычно родителя не отпускают с работы, если он отправляется на санаторно-курортное лечение вместе с ребёнком. "Существует возможность предоставления отпуска без сохранения заработной платы, но такой вариант невыгоден ни работнику, ни работодателю", – подчеркнула она.

Инициативу предоставлять дополнительный отпуск или открывать больничный на период прохождения реабилитации вместе с ребёнком член Совфеда обещала обсудить с представителями работодателей и органов власти, в том числе региональных.