Владимир Путин заявил, что России нужен сильный и авторитетный парламент

Стране нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах народа, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к нации в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.
По словам главы государства, современный мир сложный и порой он непредсказуемо меняется, что создаёт новые вызовы и открывает "самые широкие возможности". И чтобы отвечать на эти вызовы и эффективно использовать новые перспективы, "необходима слаженная работа государства, общества, граждан".
"Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19. Сенатор отметила, что при голосовании принимаются "все максимально необходимые меры, чтобы обезопасить избирателей даже от теоретически возможного заражения ковидом", а участие в нём с санитарно-эпидемиологической точки зрения совершенно безопасно.
Комментарии
Всё, что нас ждёт - уже неизбежный развал страны, разнузданно и безнаказанно разворованной изнутри, и превращённой за 30 лет в сырьевую колонию.
ничего не изменися НИКОГДА
Да где-же взять такой-то? За 20-ть лет одних слабаков воспитал из серии "чего изволите, шеф?"
Насмешнил))))))
Ага, давайте ещё раз ЕдРо выберем, пущай нам ещё пятак к пенсионному накинут, я уже молчу про дикий рост цен, особенно на строймат.
А какие "новые вызовы создаёт современный мир"?
Вызов на бой или вызов на сотрудничество?
Исходя из ответа на этот вопрос и нужно создавать соответствующий парламент.
Почему-то всё, что он говорит последний год-два, выглядит, как издевка. Он бы еще таблицу умножения декламировал. А то, что к выборам допущены исключительно прокремлевские кандидаты (за редким исключением), он молчит. Слово "Патриотизм" звучит сейчас из каждого утюга. Но патриотом считается лишь человек, который может только бездумно поддакивать власти. Все остальные - экстремисты.
Этот пожилой гражданин уже двадцать лет отвечает на вызовы, укрепляет и слаживает, а жить почему большинству становится всё хуже и хуже. Освобождайте место гражданин, достаточно, вас уже ждут в суде.
16.09.2021 13:57
АБОРИГЕН, кто кого ждет в суде?Кто-то иск подал?Кто?
16.09.2021 13:57
АБОРИГЕН
борек, ты тоже в смысле рожи далеко не крем-брюле.Так то он в хорошей физической форме.Ты ему завидуешь что ли?
16.09.2021 14:05
- гость -
Переживаешь?! Смирись.
16.09.2021 14:12
АБОРИГЕН, да с чем смириться то?Ты брякнул про суд, я не в курсях, поэтому и спросил, кто на кого наезжает?Кто кому иск то предъявил?И за что?Колись, раз знаешь!
Если выделить в тексте важное, то получается что нужен авторитетный парламент. Из авторитетов то есть. Теперь понятнее.
нужен сильный и авторитетный парламент
Который примет закон о базовом доходе. И о сниженни пенсионного возраста
Катастрофа страны в том, что на страже её разграбления изнутри, а как следствие и распада, стоят сотрудники органов госбезопасности и правопорядка самой страны, временно подкупаемые глумящимися над страной ворами и агентами западных спецслужб и фашистско-масонских лож. И пока их с потрохами подкупают, они не позволят ничего изменить. А когда подкупать их будет уже не на что, уже всё будет слишком поздно.
У страны уже не будет никаких ресурсов на дальнейшее её существование.
борька поди раньше ты олигархом был, а теперь пропойцей голоштанной стал сам то?
и авто не заработал, квартирку пропил...
Карманные воры люди авторитетные, без сомнений. Но пенсионеров обнесли не карманники. Ворам место на нарах а не в думе.
Обнесли не пенсионеров, а предпенсионеров. Пенсионерам наоборот добавили за счет предпенсионеров
Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве
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России нужен сильный и авторитетный парламент.
Мели Емеля ...
16.09.2021 15:03
гость
Пенсионерам наоборот добавили за счет предпенсионеров
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Вы имеете в виду 10 тр перед выборами?
Так курсантам дали 15тр.
Пенсионерам наоборот добавили за счет предпенсионеров
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Среди прочего реформа привела к тому, что все назначаемые вновь пенсии чуть ли не В ДВА раза ниже, чем те, что назначались при том же стаже и заработке до пресловутой реформы.
А из-за всё увеличивающихся требований по стажу и баллам уже чуть ли не половина стариков лишается пенсии по старости вообще.
Идёт настоящий разнузданный геноцид стариков голодомором заживо!
16.09.2021 15:40
- гость -
ты сейчас про укров рассказал, это там про голодомор трепаться любят.
у нас голодающих нет, микола.
– Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
– Вор должен сидеть в тюрьме! Я сказал!
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"Место встречи изменить нельзя".
ты сейчас про укров рассказал
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Ещё одно преступление режима и платных троллей - возбуждение звериной, фашистской ненависти и нацистской розни между двумя ветвями одного народа.
у нас голодающих нет, микола.
У вас, бобиков, конечно нет. Хозя за подвыть в коментах косточкой всегда наградит. А вот бабульки за просрочкой иногда в очередь выстраиваются. - Наверное, от хорошей жизни.
17-19 млн граждан РФ, живущих за чертой бедности, согласно официальной статистике, согласно запутинскому бобику кушают сытно. А уж не грЫгорием попахивает от бобика?