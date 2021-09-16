Владимир Путин заявил, что России нужен сильный и авторитетный парламент

Стране нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах народа, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к нации в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

По словам главы государства, современный мир сложный и порой он непредсказуемо меняется, что создаёт новые вызовы и открывает "самые широкие возможности". И чтобы отвечать на эти вызовы и эффективно использовать новые перспективы, "необходима слаженная работа государства, общества, граждан".

"Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19. Сенатор отметила, что при голосовании принимаются "все максимально необходимые меры, чтобы обезопасить избирателей даже от теоретически возможного заражения ковидом", а участие в нём с санитарно-эпидемиологической точки зрения совершенно безопасно.