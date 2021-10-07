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Кухня-спальня, или Как выжить на 10 "квадратах". Обзор самых маленьких квартир Барнаула

, ИА "Амител"
Несмотря на крошечную площадь, стоимость такого жилья далеко не маленькая
Квартира / Фото: pixabay.com

Квартира / Фото: pixabay.com

Студии, "однушки" и небольшие "двушки" – самые популярные квартиры в Барнауле. Эксперты говорят, что эти сегменты традиционно покупают молодые семьи, граждане, ограниченные в средствах, а также инвесторы. Площадь востребованных квартир – от 23 до 40 квадратных метров. Однако на рынке жилья в столице края есть варианты, размеры которых в разы меньше. На 10 "квадратах" могут располагаться и кухня, и спальня, и гостиная, и санузел. Amic.ru нашёл пять самых крошечных квартир, о которых в народе говорят: "Маленькая – зато своя".

 "Студия" по дизайн-проекту

Самая маленькая квартира в Барнауле – всего 10 квадратных метров. В студии сделан современный ремонт, предусмотрены тёплые полы, вставлено пластиковое окно, есть вытяжка, продуманы места для хранения вещей.

"Никто не жил, вся корпусная и мягкая мебель изготовлена по индивидуальному дизайн-проекту", – сказано в объявлении.

В невероятно узком санузле удалось разместить унитаз, стиральную машинку и даже душ. В общем, у мастеров дизайна есть чему поучиться.

Стоимость квартиры – 945 тыс. рублей.

"С приятным бонусом"

На ул. Бехтерева продают квартиру-студию 11 квадратных метров. Как отмечает продавец, есть всё необходимое для комфортного проживания, включая "собственный санузел".

"Тихий спокойный двор с огромным количеством паковочных мест, хорошие соседи и заботливое ТСЖ. Придворовая территория уютная и приятная для отдыха на свежем воздухе. Удобная транспортная развязка в любую часть города. Приятный бонус – асфальтированный подъезд к дому с улицы Матросова, удобно и комфортно как автомобилистам, так и пешеходам (до проспекта Ленина пять минут ходьбы) в любую погоду", – сообщается в объявлении.

Цена квартиры – 880 тыс. рублей.

"Заходи и живи"

За 980 тыс. рублей на ул. 1-й Западной, 17а, можно приобрести малогабаритную квартиру площадью 11,7 квадратного метра. Объект располагается на первом этаже пятиэтажного дома. Продавец отмечает, что квартира продаётся "по цене комнаты со своим санузлом". 

"Первый этаж, пластиковое окно во двор, алюминиевый радиатор, домофон, счётчики горячей и холодной воды, электроэнергии. Ванна, раковина, современный кафель, линолеум, новые двери – заходи и живи. Удобно для проживания и сдачи в аренду, так как здесь самые низкие коммунальные платежи по городу", – обращает внимание собственник.

"Двухэтажная" квартира

Квартиру-студию с антресольным этажом (спальное место под потолком, – прим. ред.) продают в многоэтажном доме на ул. Весенней, 16а. Площадь объекта – всего  12 "квадратов". Внутри сделан косметический ремонт: наклеены обои, на полу постелен линолеум. Санузел совмещён.

"Квартира идеально может подойти как для одинокого человека, так и для мамочки с ребёнком, также можно сдавать в аренду. Большим плюсом и особенностью квартиры является небольшой второй этаж, что встречается крайне редко и увеличивает пространство. Квартира очень тёплая, проведён интернет, небольшие коммунальные платежи. В доме чистый подъезд, проживают хорошие и доброжелательные соседи. Несомненным плюсом района является лес", – расхваливает квартиру продавец.

Стоимость "двухэтажного" жилья – 930 тыс. рублей.

"Квартира-гнёздышко"

Квартиру для молодой пары продают на ул. Юрина, 257/13. В объявлении сказано, что новым собственникам этой студии площадью 12 квадратных метров вся мебель достанется в подарок.

 

"Если вы молодая семья, то наше уютное гнёздышко для вас. Никаких вложений, а главное – траты на мебель вам не потребуются, всё остаётся в квартире. Отличный район: парк "Эдельвейс", школы, садики в шаговой доступности, остановка в минуте от дома", – отмечают продавцы. 

Цена "гнёздышка" – 1,26 млн рублей.

Спрос на недвижимость в Барнауле вырос с началом осени, ранее рассказали amic.ru риелторы. Квартирами в городе интересуются жители сёл, планирующие переезд в столицу края, родители детей-студентов, а также горожане, вернувшиеся из отпусков.

Как отмечает руководитель агентства недвижимости "Проспект-Недвижимость" Евгений Ракин, особенно популярны малогабаритные квартиры в "сердце" города. Сейчас их стоимость уже приблизилась к новосибирским показателям. 

"Однокомнатные квартиры в центре Барнаула продаются даже дороже 100 тысяч рублей за квадратный метр. Недавно наше агентство приобретало для клиентов однокомнатные квартиры в Новосибирске и в центре Барнаула. Новосибирск мы, конечно, ещё не догнали по ценам, но если брать наш центр и их район ближе к центру, то города находятся где-то рядом. Так, стоимость "однушки" 35 "квадратов" в центре Барнаула уже может достигать 3,5-3,8 млн рублей. И на такие предложения – очередь", – отметил риелтор.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

7.10.2021 07:36
- гость -

Вы лучше расскажите, как выжить в квартире 100+ м2, с такой коммуналкой.

7.10.2021 07:37
- гость -

На что хватает, как говорится) но жить в таких условиях - то ещё удовольствие…

7.10.2021 07:42
- гость -

Вы лучше расскажите, как выжить в квартире 100+ м2, с такой коммуналкой.

купи хату меньшей площади. или зарабатывай больше

7.10.2021 08:40
- гость -

С такими тенденциями совковые хрущёбы ещё хоромами покажутся!
Главная же беда "элитарных человейников" в их канцерогенной химии, использованной при строительстве, и полном отсутствии нормальной вентилляции, когда она по сути своей общая и является идеальным разносчиком вирусов и бактерий.

7.10.2021 08:47
Гость

10 квадратов квартиры в Барнауле. А в Лондоне и Гонконге есть по 5 кв и по 3 кв даже. Есть к чему стремиться. Квартира-капсула - отличное решение. И ничего лишнего

7.10.2021 08:53
- гость -

7.10.2021 07:36
- гость -

Делите перегородками на 10 "квартир" по 10 кв.м. В одной живете сами, 9 сдаете... хватит и на комуналку за все 100 кв.м. , еще и заработаете детям на чупа-чупсы...

7.10.2021 09:12
тю!

и полном отсутствии нормальной вентилляции, когда она по сути своей общая и является идеальным разносчиком вирусов и бактерий.

И тараканов, и клопов!

7.10.2021 09:18
тю!

в Лондоне и Гонконге есть по 5 кв и по 3 кв даже.

А кто-то и в фургонах, домах на колёсах со всеми удобствами живёт!

7.10.2021 09:20
- гость -

Такая "квартира" подойдет разве что тому, кто живет за городом, но кому иногда нужно переночевать в городе. Но при этом студия должна быть скорее в центре... Зачем еще вот это вот надо, тем более семье... Поубивать друг друга?

7.10.2021 09:24
- гость -

Поубивать друг друга?

точнее

поубиваться друг об друга.

7.10.2021 10:07
- гость -

08:40
Ни при каких тенденциях совковая хрущёвка не может показаться хоромами.
Это жилье для самых нищих слоев населения.
Насчёт канцерогенной химии прошу своим словам аргументацию дать - чем докажете?
И нормальная Вентиляция - это явно не про хрущевку.
07:36
По доходам и жилье. Не можешь содержать 100 квадратов - переезжай в 36,6 квадрата.
Не можешь оплачивать содержание Мерседеса - покупай Ладу.

7.10.2021 10:36
гость

Эксперимент "мышиный рай" на людях результат такой же ! В СССР об этом знали и сознательно ограничивали население в городах. А тут ради сиюминутного обогащения об этом умалчивают, а потом - преступные ГЕТТО . И без вариантов!

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