Фото: пресс-служба АКЗС

7 октября прошла первая сессия Алтайского Заксобрания нового, VIII созыва. Из 68 депутатов до Парламентского центра добрались 66. В течение нескольких часов народные избранники определились с кандидатурой спикера и двух его заместителей, главами комитетов, а также делегировали в Совет Федераций Виктора Зобнева. Кроме того, был утверждён состав всех пяти фракций, вошедших в АКЗС.

Решив все организационные моменты, депутаты успели ещё и немного позаниматься законотворчеством. Например, увеличили количество платных ставок в АКЗС – с 14 до 18. Зарплату, в частности, будут получать спикер и два вице-спикера, восемь глав комитетов и несколько заместителей. Следующая сессия АКЗС пройдёт уже через три недели – 28 октября.

Напомним, "Единая Россия" в нынешнем созыве представлена 31 депутатом, КПРФ – 24, "Справедливая Россия – За правду" – 5, "Коммунисты России" и ЛДПР имеют по 4 парламентария. Всего же нынешний созыв АКЗС обновился более чем наполовину.

Эмоции новоизбранных депутатов смотрите в большом фоторепортаже.