Такой день. 9,3 млрд бюджетных кредитов Алтайскому краю и дополнительный морг в Бийске

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 12 октября.

Сотрудники ФСБ предъявили обвинение управляющему делами губернатора и правительства Алтайского края Андрею Степанову в превышении должностных полномочий. Как сообщили в ведомстве, в 2016 году по инициативе Управления делами губернатора и правительства Алтайского края (на тот момент должность руководителя ведомства занимал Алексей Белобородов, – прим. ред.) была разработана проектно-сметная документация по строительству гаража-стоянки в Барнауле.

Документы получили положительную оценку государственной экспертизы. Через аукцион определили подрядчика для строительства объекта. Стоимость государственного контракта составила более 80 миллионов рублей.

Позже, для снижения затрат, заказчик, которым тогда уже выступал Андрей Степанов, решил внести изменения в проектно-сметную документацию.

По версии ФСБ, в 2020 году Степанов, чтобы исполнить решение суда и при этом скрыть факт срыва госконтракта, пошёл на превышение должностных полномочий и распорядился за счёт бюджетных средств предоставить субсидию в размере 19 миллионов рублей, чтобы оплатить требования подрядчика.

Задержание чиновника прошло утром – силовики застали его в собственном доме, откуда он поехал с сотрудниками ведомства на допрос.

В Бийске пришлось открыть дополнительное отделение морга. В минувшую пятницу в ковидных госпиталях города поставили ещё 50 дополнительных коек для больных коронавирусом, поскольку количество пациентов с каждым днём увеличивается.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших заражение окружающей среды"). По данным следствия, на территории компании "Энергия" в Тальменском районе неустановленные лица загрязнили почву биологическими отходами на участке сельхозназначения.

Бюджетный кредит в размере 9,3 млрд рублей получит Алтайский край на развитие дорожной сети, инфраструктуры и инженерных сетей. Деньги выдаются на 15 лет под ставку 3%. Это самый дешёвый заём, который могут взять субъекты РФ. Наш регион оказался в числе 12 территорий, которым одобрили подобную помощь. При этом край получает вторую по объёму сумму после Москвы.