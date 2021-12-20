Такой день. Грядущее подорожание "коммуналки" на Алтае и новые цены на проезд в Бийске

Тарифы на услуги ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2022 года вырастут в большинстве муниципалитетов на 6,2%. При этом в отдельных городах "коммуналка" с лета подорожает ещё сильнее.

С 22 декабря в Бийске увеличится стоимость проезда в общественном транспорте: до 26 рублей – в трамвае и на основных маршрутах и до 33 рублей – на дальних рейсах.

Геральдический совет при президенте России одобрил и зарегистрировал герб и флаг Барнаула. Данные об этом внесены в государственный Геральдический регистр РФ.

Стали известны все претенденты на должность главы Первомайского района. Это Павел Белкин, Павел Авкопашвили и Юлия Фролова.

Следователи проводят проверку после сообщений о холоде в группах детского сада № 3 "Чебурашка" в Косихинском районе. Дети вынуждены были посещать учреждение, несмотря на то, что температура в помещениях поддерживалась только обогревателями.

Жительница Бийска получит компенсацию в размере 100 тыс. рублей от мэрии города за нападение на неё бездомной собаки. В прокуратуре отметили, что это первый случай, когда власти Бийска совершат подобную выплату.