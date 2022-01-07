Глава автономии казахов ответил на вопрос протестных настроениях в Алтайском крае

Глава Алтайской национально-культурной автономии казахов Мурат Бекмуратов заявил, что протестных настроений среди почти 9 тысяч представителей этноса в Алтайском крае, нет. Об этом он заявил в беседе с корреспондентами "Вести-Алтай".

Бекмуратов подчеркнул, что обеспокоен судьбой казахских студентов, которые учатся в местных вузах и сейчас уехали домой на каникулах. Их приезд ожидается через две недели.

Как отмечает издание, в Павлодаре силовики и полиция полностью контролируют ситуацию с уличными выступлениями.

Сейчас в Казахстане продолжаются протесты, которые становятся только огнеопаснее. В Алма-Ате прошли перестрелки между войсками и вооружёнными протестующими, в городе началась антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые среди полиции и Национальной гвардии. Возле городского акимата протестующие раздавали всем желающим деньги, разграбленные из сейфа чиновников. По итогам дня силовики задержали в городе более двух тысяч протестующих.