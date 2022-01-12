Такой день. Смерть школьника от вейпа в Бийске и мотивы расстрела табуна лошадей

Бийский отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") после гибели 12-летнего мальчика, который покурил вейп.

По данным следователей, днём 10 января 2022 года в гости к 17-летней жительнице Бийска пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди решили покурить через электронное устройство, вследствие чего у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии.

Как сообщили в администрации Бийска, выживших девушек госпитализировали в Центральную городскую и Детскую городскую больницы. Состояние совершеннолетней пациентки оценивается как удовлетворительное, а пациентка детского медучреждения пока находится в реанимации, но в ближайшее время планируется её перевод в обычную палату.

Для поиска злоумышленников, которые расстреляли табун лошадей в Алтайском крае, создали специальную группу из экспертов и оперативников. Сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий – месть, хулиганство и зависть.

Муниципалитеты Алтайского края будут самостоятельно принимать решение о проведении крещенских купаний в связи с эпидемиологической ситуацией. Традиционные обряды могут пройти 19 января в городах и сёлах Алтая, хотя в крае действует временный запрет на проведение публичных мероприятий.