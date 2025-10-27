НОВОСТИПроисшествия

Агрессивная собака едва не загрызла ребенка возле школы в Томске. Видео

Животное, напавшее на мальчика, отловили

27 октября 2025, 10:15, ИА Амител

В Томске собака напала на ребенка у школы № 58 на улице Бирюкова. Видео происшествия появилось днем 26 октября в Telegram-канале Mash Siberia.

На кадрах видно, как животное хватает мальчика за одежду, пока тот плачет и пытается вырваться. К счастью, рядом оказались взрослые – они отбили ребенка от пса.

Как сообщили в мэрии, информацию о нападении сразу передали подрядчику, отвечающему за отлов бездомных животных. Специалисты оперативно выехали на место и поймали собаку. После осмотра у врача ребенка отпустили домой.

Следственный комитет региона инициировал проверку по факту инцидента. Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли насмерть десятилетнего мальчика в Красноярском крае. Тело ребенка нашли с укушенными ранами на голове и теле.

Собака / Фото: amic.ru

Avatar Picture
Гость

10:36:24 27-10-2025

А смысл выкладывать такое видео, где все замазано ? Пятно размытое на экране поглядеть ?
Псину на мыло, хозяина на зону. Если нет хозяина - то чиновника, отвечающего за вылов и утилизацию бездомных собак

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:58 27-10-2025

собаке в городской черте жить и нападать на детей можно,но смотреть на это нельзя.мдее

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

22:59:02 27-10-2025

Гость (11:33:58 27-10-2025) собаке в городской черте жить и нападать на детей можно,но с... А по моему здесь ретушь в самый раз, для видео с подробностями не тот случай, а вам стоит задуматься о своём душевном здоровье.

  -1 Нравится
Ответить
