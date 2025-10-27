Агрессивная собака едва не загрызла ребенка возле школы в Томске. Видео

Животное, напавшее на мальчика, отловили

27 октября 2025, 10:15, ИА Амител

В Томске собака напала на ребенка у школы № 58 на улице Бирюкова. Видео происшествия появилось днем 26 октября в Telegram-канале Mash Siberia.

На кадрах видно, как животное хватает мальчика за одежду, пока тот плачет и пытается вырваться. К счастью, рядом оказались взрослые – они отбили ребенка от пса.

Как сообщили в мэрии, информацию о нападении сразу передали подрядчику, отвечающему за отлов бездомных животных. Специалисты оперативно выехали на место и поймали собаку. После осмотра у врача ребенка отпустили домой.

Следственный комитет региона инициировал проверку по факту инцидента. Правоохранители намерены установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли насмерть десятилетнего мальчика в Красноярском крае. Тело ребенка нашли с укушенными ранами на голове и теле.