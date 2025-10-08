Алена Хмельницкая назвала самые значимые фильмы Тиграна Кеосаяна

Актриса выделила три знаковых работы, несмотря на нежелание комментировать личные темы

08 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Алена Хмельницкая / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Бывшая супруга скончавшегося 26 сентября режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая поделилась воспоминаниями о его творческом наследии. В интервью "Абзацу" актриса назвала три самых знаковых работы Кеосаяна, несмотря на нежелание комментировать личные темы, связанные с экс-супругом.

«Для меня три самых знаковых фильма в его карьере – это "Бедная Саша", "Заяц над бездной" и мюзикл "Двенадцать стульев", который он сделал вместе с Цекало», – рассказала Хмельницкая.

Кеосаян скончался на 60-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Последние 20 лет у режиссера были проблемы с сердцем, а в январе он впал в кому, из которой уже не выходил.

Несмотря на развод в 2014 году после 21 года брака, Кеосаян сохранил близкие отношения с первой семьей. Как отмечала его вторая супруга Маргарита Симоньян, режиссер ежедневно навещал дочь от первого брака и лично заботился о ней.