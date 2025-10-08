Алена Хмельницкая назвала самые значимые фильмы Тиграна Кеосаяна
Актриса выделила три знаковых работы, несмотря на нежелание комментировать личные темы
Бывшая супруга скончавшегося 26 сентября режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая поделилась воспоминаниями о его творческом наследии. В интервью "Абзацу" актриса назвала три самых знаковых работы Кеосаяна, несмотря на нежелание комментировать личные темы, связанные с экс-супругом.
«Для меня три самых знаковых фильма в его карьере – это "Бедная Саша", "Заяц над бездной" и мюзикл "Двенадцать стульев", который он сделал вместе с Цекало», – рассказала Хмельницкая.
Кеосаян скончался на 60-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Последние 20 лет у режиссера были проблемы с сердцем, а в январе он впал в кому, из которой уже не выходил.
Несмотря на развод в 2014 году после 21 года брака, Кеосаян сохранил близкие отношения с первой семьей. Как отмечала его вторая супруга Маргарита Симоньян, режиссер ежедневно навещал дочь от первого брака и лично заботился о ней.
14:07:09 08-10-2025
Не очень (совсем вернее) не знаком с творчеством. А еще есть что?
17:13:45 08-10-2025
Правильно говорят, первая жена от Бога...
23:25:55 08-10-2025
Гость (17:13:45 08-10-2025) Правильно говорят, первая жена от Бога...... вторая от дьявола...