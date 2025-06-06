Алтайская и томская компании совместно запустят первый в России маркетплейс для спецодежды

"Первый СИЗ" находится на финальной стадии разработки

06 июня 2025, 10:00, ИА Амител

Рабочий / Фото: Caspar Rae / unsplash.com

В России скоро появится специальный маркетплейс для спецодежды и СИЗ. Разработкой занялись сибирские компании – производитель спецодежды "Спецобъединение "Алтай" и томский разработчик ПО компания "Сейдж Про". Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, для чего нужен отдельный сервис, если спецодежду можно приобретать и на других площадках, и кто сможет стать селлером на платформе "Первый СИЗ".

Российское законодательство в сфере охраны труда год от года усложняется. Чтобы подобрать СИЗ на одного сотрудника, специалисту по охране труда потребуется потратить 16 часов. Причем если раньше каски, перчатки, спецовки нужно было покупать только, например, врачам или металлургам, то сегодня нормы охраны труда диктуют риск-ориентированный подход – то есть заботу о спецодежде не только "по профессии", но и для всех сотрудников предприятия с учетом оценки их условий труда.

Так появилась необходимость создать отдельную интернет-площадку, на которой работодатель сможет найти СИЗ проверенного качества и получить ряд сопутствующих услуг, рассказал Алексей Мальцев, генеральный директор компании "Сейдж Про" из города Томска.

"Все думают, что охрана труда не зависит от снабжения. Если охрана труда некачественно разработала нормы, мы некачественно купили – работодателю грозит наказание вплоть до уголовной ответственности… Мы хотим в рамках нашего маркетплейса эту проблему закрыть. И уже есть разработки, прототип данного маркетплейса, где любой контрагент может зайти, посмотреть, что ему подходит. Там будет не только номенклатура "Спецсоединения", но и других наших партнеров", – говорит Алексей Мальцев.

С одной стороны, маркетплейс будет площадкой, открытой для всех производителей и продавцов, с другой – разработчики хотят ввести строгие требования для желающих стать селлерами: это касается подтверждения сертификатов на продукцию и проверки другой документации.

"И у нас есть сейчас такая боль у рынка спецодежды, что многие сертификаты отзывают. Прежде чем в этот маркетплейс зайдет компания, мы проверим ее возможности на соответствие складских запасов, на соответствие подтвержденных защитных свойств по сертификатам, проведем действительно правовую экспертизу. Если клиент обратится на этот маркетплейс, мы точно будем гарантировать, что такое изделие есть, оно действительно существует. Он знает, что получит любую помощь в рамках и подбора, и покупки, и отгрузки, и будет видеть вплоть до того, что отгрузка пошла и где можно получить товар", – продолжает гендиректор "Сейдж Про".

По оценке спикера, 80% профессий российского рынка труда по закону должны иметь спецодежду. Подобранная по всем требованиям униформа не только защищает от ЧП, но и становится хорошим маркетинговым инструментом для работодателя в поиске кадров. Маркетплейс "Первый СИЗ" находится на финальной стадии разработки и может стать новым трендом в производстве спецодежды и легкой промышленности в целом.