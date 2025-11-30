Алтайский конькобежец завоевал Кубок России в спринтерском многоборье

Спортсмен из Алтайского края выиграл все четыре забега на соревнованиях в Челябинске, где участвовали более 100 конькобежцев

30 ноября 2025, 17:30, ИА Амител

Спортсмен Виктор Муштаков Фото: Минспорт Алтайского края

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков одержал победу в Кубке России по спринтерскому многоборью. Соревнования прошли в Челябинске на ледовой арене "Уральская молния", где собрались более 100 сильнейших спортсменов из 18 регионов страны, сообщает Минспорт Алтайского края.

Представитель краевого Центра спортивной подготовки, воспитанник СШОР "Клевченя" показал блестящий результат, выиграв все четыре забега в своей дисциплине. Спринтерское многоборье включало дистанции 500 и 1000 метров, которые спортсмены пробегали дважды.

Всего в Челябинске разыгрывались награды в трех дисциплинах: спринтерском многоборье, классическом многоборье и отдельных дистанциях.