В Алтайском крае стало жить лучше, судя по рейтингу регионов

До этого край два года подряд занимал 69-е место, а сейчас оказался на 67-й строчке

24 февраля 2026, 12:20, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Алтайский край занял 67-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай — 76-е, сообщает РИА Новости.

Исследование проводилось на основе 66 индикаторов, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве критерия ранжирования регионов.

«Рейтинговый балл Алтайского края за 2025 год — 49,932. В 2024 году этот показатель составлял 47,383. Год назад регион находился на 69-м месте», — говорится в исследовании.

Напомним, в 2023 году показатель составлял 45,139, регион находился на 69-м месте.

Республика Алтай находится в рейтинге ниже — на 76-м месте. В прошлом году регион был на 78-м месте: рейтинговый балл за учетный период вырос с 42,079 до 45,712.

Среди регионов Сибири лидирует Новосибирская область (21-е место), получив 64,155 балла. А Республика Тыва, набравшая 31,041 балла, расположилась ниже не только сибирских, но и всех российских регионов (85-е место).

Первые позиции в рейтинге, как и в прежние годы, занимают Москва (84,459), Санкт-Петербург (84,211) и Московская область (81,842), а замыкают список Еврейская автономная область (38,920), Республика Ингушетия (35,943) и Республика Тыва.

Ранее Алтайский край вошел в топ-50 регионов, где жители стали тратить больше денег. В среднем житель края в месяц тратит 34,5 тыс. рублей.