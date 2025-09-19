Алтайский СК проверяет информацию об "унижении и травле" мальчика в шипуновской школе

По словам матери ребенка, подростку после пережитых ситуаций поставили диагноз "сложные моторные тики с функциональным двигательным расстройством"

В Алтайском крае проводится проверка по сообщениям о противоправных действиях в отношении ребенка в одной из школ Шипуновского района, сообщает региональный СК.

Ранее в соцсетях появилась информация, что мать одного из учеников уже полгода пытается добиться справедливости, после того как ее сын стал жертвой унижений, оскорблений и травли со стороны одноклассников. По ее словам, неоднократные обращения к классному руководителю и администрации школы результатов не принесли. Работа по профилактике буллинга среди подростков не велась. Более того, женщину грозились поставить на учет "за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственным за безопасные условия учебного процесса в образовательном учреждении», – рассказали в ведомстве.

Прокурор Алтайского края поручил проверить информацию о противоправных действиях в отношении ребенка.

По словам матери, подростку после пережитых ситуаций поставили диагноз "сложные моторные тики с функциональным двигательным расстройством". Сейчас он обучается индивидуально на дому.