Автомобилисты ежегодно жалуются на падение доходов

12 ноября 2025, 08:11, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Представитель Общественного совета по развитию такси в Алтайском крае Анатолий Леонов объяснил забастовку, якобы начавшуюся у барнаульских таксистов. Он отметил, что организация против подобных протестных акций, однако это право каждого водителя, сообщает "Банкфакс".

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что городские таксисты устроили негласную забастовку против низких тарифов. Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают заказы с других номеров и пишут в комментариях, чтобы их никто не брал. Так спрос искусственно повышается и агрегатор поднимает цены. По предварительным данным, перевозчики пошли на это из-за низких доходов и возросших расходов.

Как отметил представитель Общественного совета по развитию такси в Алтайском крае Анатолий Леонов, водители каждый год жалуются на падение заработка и низкие тарифы. С его слов, за год в регионе расходы перевозчиков выросли на 15-20%: увеличилась стоимость запчастей, расходных материалов, подорожали бензин и обслуживание. Кроме того, с каждого заказа автоматически отчисляется 4% налогов от стоимости поездки с физических лиц и 6% – с юридических лиц. Также необходимо оформить полис ОСАГО для такси, который стоит 14 тысяч рублей. ОСГОП для страхования пассажира обходится в 3,5 тысячи рублей, а медосвидетельствование – от 150 рублей ежедневно.

Леонов пояснил, что половина таксистов краевой столицы работают на арендных автомобилях. Ежемесячно они платят только 50–75 тысяч рублей за аренду машины, 20–25 тысяч – за топливо, порядка 5–7 тысяч – за мойку. Вместе с прочими затратами у водителя уходит 100–110 тысяч рублей.

«В среднем профессиональный водитель на арендном автомобиле, работающий ежедневно, выполняет примерно 25–30 заказов в день. У него выходит где-то 150–160 тысяч рублей в месяц, это мало. Есть, конечно, водители, которые делают тысячу заказов, они зарабатывают 180–200 тысяч, но они вообще из машины не вылезают. Если есть свой автомобиль, конечно, больше денег остается, там затрат меньше, но все-таки амортизация – и его нужно будет чинить. В принципе условия равные у всех таксистов», – подчеркнул он.

Собеседник издания заявил, что Совет по развитию такси против забастовок, но каждый водитель имеет на это право. Он добавил, что организация всегда выступает за переговоры: как правило, многие видят только одну сторону проблемы.

«Мы со стороны Совета, профсоюзов, Минтранса, администрации видим общую картину и стараемся объяснить, что повышать тарифы нереально. Если можно было бы повысить тарифы, их бы повысили. Если сегодня повысить тарифы – завтра люди просто не доедут на работу. В этой сфере нужно всегда соблюдать баланс. Водитель думает только за себя, как и пассажир», – сказал эксперт.

Леонов подчеркнул, что решение об увеличении тарифов принимают каждый год вслед за инфляцией. При этом, согласно наблюдениям экспертов, рост тарифов ее никогда не превышает.