Алтайский Совет по развитию такси объяснил, с чем связана забастовка водителей в Барнауле
Автомобилисты ежегодно жалуются на падение доходов
12 ноября 2025, 08:11, ИА Амител
Представитель Общественного совета по развитию такси в Алтайском крае Анатолий Леонов объяснил забастовку, якобы начавшуюся у барнаульских таксистов. Он отметил, что организация против подобных протестных акций, однако это право каждого водителя, сообщает "Банкфакс".
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что городские таксисты устроили негласную забастовку против низких тарифов. Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают заказы с других номеров и пишут в комментариях, чтобы их никто не брал. Так спрос искусственно повышается и агрегатор поднимает цены. По предварительным данным, перевозчики пошли на это из-за низких доходов и возросших расходов.
Как отметил представитель Общественного совета по развитию такси в Алтайском крае Анатолий Леонов, водители каждый год жалуются на падение заработка и низкие тарифы. С его слов, за год в регионе расходы перевозчиков выросли на 15-20%: увеличилась стоимость запчастей, расходных материалов, подорожали бензин и обслуживание. Кроме того, с каждого заказа автоматически отчисляется 4% налогов от стоимости поездки с физических лиц и 6% – с юридических лиц. Также необходимо оформить полис ОСАГО для такси, который стоит 14 тысяч рублей. ОСГОП для страхования пассажира обходится в 3,5 тысячи рублей, а медосвидетельствование – от 150 рублей ежедневно.
Леонов пояснил, что половина таксистов краевой столицы работают на арендных автомобилях. Ежемесячно они платят только 50–75 тысяч рублей за аренду машины, 20–25 тысяч – за топливо, порядка 5–7 тысяч – за мойку. Вместе с прочими затратами у водителя уходит 100–110 тысяч рублей.
«В среднем профессиональный водитель на арендном автомобиле, работающий ежедневно, выполняет примерно 25–30 заказов в день. У него выходит где-то 150–160 тысяч рублей в месяц, это мало. Есть, конечно, водители, которые делают тысячу заказов, они зарабатывают 180–200 тысяч, но они вообще из машины не вылезают. Если есть свой автомобиль, конечно, больше денег остается, там затрат меньше, но все-таки амортизация – и его нужно будет чинить. В принципе условия равные у всех таксистов», – подчеркнул он.
Собеседник издания заявил, что Совет по развитию такси против забастовок, но каждый водитель имеет на это право. Он добавил, что организация всегда выступает за переговоры: как правило, многие видят только одну сторону проблемы.
«Мы со стороны Совета, профсоюзов, Минтранса, администрации видим общую картину и стараемся объяснить, что повышать тарифы нереально. Если можно было бы повысить тарифы, их бы повысили. Если сегодня повысить тарифы – завтра люди просто не доедут на работу. В этой сфере нужно всегда соблюдать баланс. Водитель думает только за себя, как и пассажир», – сказал эксперт.
Леонов подчеркнул, что решение об увеличении тарифов принимают каждый год вслед за инфляцией. При этом, согласно наблюдениям экспертов, рост тарифов ее никогда не превышает.
«На наш взгляд, тарифы потихоньку все равно будут расти, что наблюдается и сейчас. Мы работаем над соблюдением баланса, чтобы обеспечить стабильное развитие транспортной отрасли региона, повысить качество и сохранить доступность услуг такси для всех категорий населения», – резюмировал он.
А как быть остальным? Супротив кого предложите нам бастовать?
Гость (08:41:57 12-11-2025) А как быть остальным? Супротив кого предложите нам бастовать... Супротив жадных таксистов, нагло тянущих загребущие ручонки к нашим тощим кошелькам...
Гость (08:47:13 12-11-2025) Супротив жадных таксистов, нагло тянущих загребущие ручонки ... если кошелек тощий то нв автобусе ездите. такси транспорт не первой необходимости
Гость (08:56:39 12-11-2025) если кошелек тощий то нв автобусе ездите. такси транспорт н... на работе бывают дни,когда приходится работать в другом офисе и ехать туда нужно через весь город, но я не гордая и могу на автобусе или маршрутке проехать, а вот обратно добираться в 22 часа, когда транспорт в центр уже не ходит и единственный вариант- такси. так что, не всегда это роскошь, иногда- острая необходимость.
"Общественный совет по развитию такси в Алтайском крае"-------- Каких только клоунов нет...
Если из аэропорта 1000 р, за двоих 2000, то с ребенком 3000 или 2500?
Гость (08:48:04 12-11-2025) Если из аэропорта 1000 р, за двоих 2000, то с ребенком 3000 ... Не больше 500 рублей из Аэропорта на поток у Яндекс такси.
Гость (11:11:57 12-11-2025) Не больше 500 рублей из Аэропорта на поток у Яндекс такси.... Если машина приедет
Странный довод о маленьком заработке, можно подумать, что их туда по дулом пистолета или кнутом "бедных" загоняют! Есть право выбора, хочешь работай, бери в аренду и т.д. по списку в статье это ж все добровольно. Это как если устроится на работу, а потом "рыдать" о маленькой зарплате! НУ бред же.
Гость (08:49:57 12-11-2025) Странный довод о маленьком заработке, можно подумать, что их... Приходишь на работу, условия хорошие, всё устраивало. Потом резко раз и хуже стало. И в наше время это чаще ЗП не догоняют инфляцию.
Гость (08:49:57 12-11-2025) Странный довод о маленьком заработке, можно подумать, что их... Можно ещё в доставке на электролисапеде, там и амортизация поменьше и доходы стабильнее
Гость (08:49:57 12-11-2025) Странный довод о маленьком заработке, можно подумать, что их... Всё верно! Мотивация - это зарплата, это тот бензин на котором мы едем.
Извозчики забыли о своем месте. Не нравится "бомбить" - пусть на завод идут, к станку..
Мимопроходящий (09:09:50 12-11-2025) Извозчики забыли о своем месте. Не нравится "бомбить" - пус... На завод берут не всех, если в училище не учились на сварщика или стропальщика, скорее не возьмут, плюс возраст.
Гость (11:13:41 12-11-2025) На завод берут не всех, если в училище не учились на сварщик... Разнорабочие всегда нужны, ждем :-)
160 тыщ в месяц им мало? Даже за вычетом 100 тыщ. на расходы в месяц - 60 тыщ это выше, чем получают большинство жителей края. Может им, в край оборзевшим таксистам, пойти на завод или купить себе губозакаточную машинку? Ладно бы каким-то тяжелым физическим трудом занимались или высокоинтеллектуальной деятельностью, так ведь нет - целый день свою ж*пу в тепле возят и еще жалуются. Не устраивает - смените работу.
ыть (09:20:35 12-11-2025) 160 тыщ в месяц им мало? Даже за вычетом 100 тыщ. на расходы... А ведь кругом висит реклама с заработком от 204 тысяч в месяц. Возможностей полно, было бы желание
ыть (09:20:35 12-11-2025) 160 тыщ в месяц им мало? Даже за вычетом 100 тыщ. на расходы... Половину съедает аренда авто как минимум + стоимость бензина сейчас не малая!!!! Что за чушь пишут....
Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают заказы с других номеров и пишут в комментариях, чтобы их никто не брал.
А может людям заказывать такси, а когда приедут отказываться, чтобы умных таксистов проучить?
Гость (10:04:57 12-11-2025) Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают за... черевато, теперь рейтинг не только у бомбил, но и пассажира. подобными действиями уронишь рейтинг себе, потом при реальной надобности никто к тебе не приедет.
Гость (10:04:57 12-11-2025) Как утверждают авторы публикации, водители якобы создают за... Так вроде при отказе деньги с пассажира спишут как за поездкку.
А вы знаете, почему могильщики забастовки не устраивают?
Идея победить систему хорошая. Молодцы, прикольный ход придумали таксисты
Таксисты такие же люди и так же хотят заработать, а не заниматься благотворительностью.
Года 4 назад часто пользовались такси, теперь почти нет. Если раньше поездка стоила 100 р, нынче в 7 -10 раз дороже. Зарплаты и пенсии не показывают такой рост. Поэтому стараюсь устраивать свою жизнь так, чтобы не пользоваться такси. Например, семейные праздники переносим на дневное время выходных, чтобы гости могли разъехаться на ОТ.
Наглеть таксистам в Барнауле помогает ужасное состояние с Общественным транспортом в Барнауле! Маршруты многие сняли и так и не запустили, несмотря на обещания. А на тех, что остались вечером уже не уедешь. Поэтому горожане вынуждены пользоваться такси не только ночью и при определенных обстоятельствах. Т.к. альтернативы просто нет. Если бы у нас было все хорошо с ОТ, то и таксисты бы поубавили свои аппетиты!
Гость (15:12:18 12-11-2025) Наглеть таксистам в Барнауле помогает ужасное состояние с ... Маршруты многие сняли и так и не запустили, несмотря на обещания...Обе администрации в доле.
Про сон прокуратуры можно только гадать