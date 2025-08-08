По словам таксистов, постепенно они приспосабливаются к сложившейся ситуации

Отключения мобильного интернета создали проблемы для многих людей. Но сложнее всего тем, у кого работа напрямую связана с сетью и передвижением по городу. Например, к новым реалиям приспосабливаются таксисты. Теперь они "охотятся" за Wi-Fi или уезжают в другой район города, где интернет есть, звонят пассажирам перед поездкой, а также ориентируются на знание города, а не на навигатор. Amic.ru выяснил у таксистов, как меняется их жизнь после "заглушения" сети.

"Можно прождать хоть все сутки"

Таксист Александр Кузьмин отметил, что из-за отключений интернета количество заказов у водителей не уменьшилось. Также не сильно выросло и время подачи авто – оно, как и раньше, зависит от спроса и самого водителя. Однако у таксистов все равно есть ряд сложностей – например, с подтверждением заказа и с его завершением.

«Я не могу подтвердить, что взял заказ, выполнил его или отменил. В центре города и на Потоке интернета совсем нет, поэтому приходится уезжать куда-то, где есть Wi-Fi, – например, к торговым центрам. Там я могу подтвердить заказ и поехать к нужной точке. Поэтому таксисты стали больше ездить по городу туда-сюда, пробег увеличился. Лично я сейчас стараюсь не выезжать из Индустриального района. Спокойно работаю там. Но в центр, конечно, тоже приходится ездить», – отметил он.

Из-за сбоев сети иногда у таксистов также не высвечивается финальная точка маршрута. Для тех водителей, которые знают город, это не проблема, подчеркнул Кузьмин. Другие же теперь вспоминают карту города или учат ее.

Более серьезная проблема – в том, что клиенты теперь могут не видеть, где находится такси и приехало ли оно. Однако и тут есть выход.

«Неудобства, конечно, есть, но они у всех горожан. Понятно же, что интернет не просто так блокируют. Поэтому надо с ситуацией смириться, приспосабливаться, находить выходы. Например, если я беру заказ в центре города, то стараюсь дозвониться до клиента и сказать, что приеду через такое-то время, сообщаю номер машины, а также убеждаюсь, что меня ждут. Ведь теперь я по приезде не нажму кнопку: "На месте". Раньше с этим было проще, а сейчас можно приехать и прождать хоть все сутки. Поэтому лучше заранее позвонить и сориентировать пассажира», – отметил Кузьмин.

"Приходится выкручиваться"

Как рассказал amic.ru другой барнаульский таксист, сейчас он берет заказы в нагорной части Барнаула, где есть интернет. Оттуда он едет за клиентом в центр города. По словам водителя, из-за проблем с интернетом приложение заказа такси может "глючить" – например, у клиентов может включаться платное ожидание, тогда как поездка уже началась. Если у клиента или таксиста нет интернета, то они вынуждены ждать, когда появится сеть. Как правило, стоит немного отъехать от центра города, и интернет появляется, отметил он.

«Если я в центре встал, то заказ мне не "прилетает", потому что интернета нет. Сами заказы есть, но без интернета они к тебе не придут и ты такой заказ не подтвердишь. Приходится ехать туда, где есть интернет. Сейчас в Индустриальном районе можно поймать интернет, поэтому кто-то едет туда, кто-то – в другие места. Сети нет в основном в центре и на Потоке – в остальных локациях можно ее поймать. Выкручиваться приходится", – подчеркнул он.

Также таксист добавил, что многие клиенты, которые хотят перевести деньги за поездку, не могут этого сделать. Поэтому им приходится либо искать наличные деньги, либо сеть Wi-Fi. Однако за "дни отключений" еще не было такого, чтобы кто-то в итоге не смог расплатиться за поездку. Да и горожане за несколько дней без сети уже приучаются носить с собой бумажные деньги, сказал он.

Что говорят в службе заказа такси?

Ранее в пресс-службе такси "Максим" amic.ru рассказали, что количество заказов такси из-за проблем с мобильным интернетом, как правило, не меняется, ведь "у пассажиров сохраняется возможность заказать автомобиль из мест с рабочим Wi-Fi или через оператора по номеру телефона".

Однако из-за сбоев сокращается число выполненных поездок, так как таксисты испытывают трудности с принятием заказов. Для решения проблемы сервис заказа такси сообщает водителям ближайшие точки Wi-Fi, "чтобы они могли получать доступ к заказам и поездки совершались". Также может увеличиваться время назначения водителя на заказ. При этом время подачи машины остается прежним, подчеркнули в компании. Рост заказов такси по телефону (через оператора) также наблюдается, однако основным способом все же остается мобильное приложение, подтвердили там.

Кроме того, в пресс-службе такси "Максим" отметили, что для того, чтобы приехать в нужную точку, водителю нужен не мобильный интернет, а стабильно работающий GPS/ГЛОНАСС, который может функционировать независимо от сети.

Как заказать такси, если нет интернета?

Чтобы заказать такси без мобильного интернета, сервисы советуют найти доступную точку Wi-Fi (чтобы сделать заказ через приложение) или позвонить по номеру телефона и назвать начальный и конечный адрес. Также рекомендуется носить с собой наличные деньги, так как "при масштабных ограничениях связи работа банковских систем может быть тоже затруднена" и в случае звонка с вас также потребуют наличные. Полную инструкцию, как заказать такси без мобильного интернета, можно прочитать здесь.

Что происходит с интернетом в Барнауле?

Жители Барнаула начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля. Горожане не могли отправить сообщения, вызвать такси, также не работали банкоматы. В первых числах августа жалоб на отключения стало меньше, однако с 4-5 августа в городе вновь возникли проблемы со связью и подключением к мобильному интернету.

В оперштабе Алтайского края перебои объяснили повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. По словам властей, ограничения помогают пресечь потенциальные провокации с использованием телекоммуникационных сетей, шпионаж с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях, а также позволяют контролировать трафик и уменьшить число уязвимых устройств, которые одновременно находятся в сети.

При этом проблемы с мобильным интернетом наблюдаются не только в Барнауле, но и в других городах Сибири.