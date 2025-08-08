"Находят выходы". Как барнаульские таксисты работают при отключенном интернете
По словам таксистов, постепенно они приспосабливаются к сложившейся ситуации
08 августа 2025, 08:00, Антон Дегтярев
Отключения мобильного интернета создали проблемы для многих людей. Но сложнее всего тем, у кого работа напрямую связана с сетью и передвижением по городу. Например, к новым реалиям приспосабливаются таксисты. Теперь они "охотятся" за Wi-Fi или уезжают в другой район города, где интернет есть, звонят пассажирам перед поездкой, а также ориентируются на знание города, а не на навигатор. Amic.ru выяснил у таксистов, как меняется их жизнь после "заглушения" сети.
"Можно прождать хоть все сутки"
Таксист Александр Кузьмин отметил, что из-за отключений интернета количество заказов у водителей не уменьшилось. Также не сильно выросло и время подачи авто – оно, как и раньше, зависит от спроса и самого водителя. Однако у таксистов все равно есть ряд сложностей – например, с подтверждением заказа и с его завершением.
«Я не могу подтвердить, что взял заказ, выполнил его или отменил. В центре города и на Потоке интернета совсем нет, поэтому приходится уезжать куда-то, где есть Wi-Fi, – например, к торговым центрам. Там я могу подтвердить заказ и поехать к нужной точке. Поэтому таксисты стали больше ездить по городу туда-сюда, пробег увеличился. Лично я сейчас стараюсь не выезжать из Индустриального района. Спокойно работаю там. Но в центр, конечно, тоже приходится ездить», – отметил он.
Из-за сбоев сети иногда у таксистов также не высвечивается финальная точка маршрута. Для тех водителей, которые знают город, это не проблема, подчеркнул Кузьмин. Другие же теперь вспоминают карту города или учат ее.
Более серьезная проблема – в том, что клиенты теперь могут не видеть, где находится такси и приехало ли оно. Однако и тут есть выход.
«Неудобства, конечно, есть, но они у всех горожан. Понятно же, что интернет не просто так блокируют. Поэтому надо с ситуацией смириться, приспосабливаться, находить выходы. Например, если я беру заказ в центре города, то стараюсь дозвониться до клиента и сказать, что приеду через такое-то время, сообщаю номер машины, а также убеждаюсь, что меня ждут. Ведь теперь я по приезде не нажму кнопку: "На месте". Раньше с этим было проще, а сейчас можно приехать и прождать хоть все сутки. Поэтому лучше заранее позвонить и сориентировать пассажира», – отметил Кузьмин.
"Приходится выкручиваться"
Как рассказал amic.ru другой барнаульский таксист, сейчас он берет заказы в нагорной части Барнаула, где есть интернет. Оттуда он едет за клиентом в центр города. По словам водителя, из-за проблем с интернетом приложение заказа такси может "глючить" – например, у клиентов может включаться платное ожидание, тогда как поездка уже началась. Если у клиента или таксиста нет интернета, то они вынуждены ждать, когда появится сеть. Как правило, стоит немного отъехать от центра города, и интернет появляется, отметил он.
«Если я в центре встал, то заказ мне не "прилетает", потому что интернета нет. Сами заказы есть, но без интернета они к тебе не придут и ты такой заказ не подтвердишь. Приходится ехать туда, где есть интернет. Сейчас в Индустриальном районе можно поймать интернет, поэтому кто-то едет туда, кто-то – в другие места. Сети нет в основном в центре и на Потоке – в остальных локациях можно ее поймать. Выкручиваться приходится", – подчеркнул он.
Также таксист добавил, что многие клиенты, которые хотят перевести деньги за поездку, не могут этого сделать. Поэтому им приходится либо искать наличные деньги, либо сеть Wi-Fi. Однако за "дни отключений" еще не было такого, чтобы кто-то в итоге не смог расплатиться за поездку. Да и горожане за несколько дней без сети уже приучаются носить с собой бумажные деньги, сказал он.
Что говорят в службе заказа такси?
Ранее в пресс-службе такси "Максим" amic.ru рассказали, что количество заказов такси из-за проблем с мобильным интернетом, как правило, не меняется, ведь "у пассажиров сохраняется возможность заказать автомобиль из мест с рабочим Wi-Fi или через оператора по номеру телефона".
Однако из-за сбоев сокращается число выполненных поездок, так как таксисты испытывают трудности с принятием заказов. Для решения проблемы сервис заказа такси сообщает водителям ближайшие точки Wi-Fi, "чтобы они могли получать доступ к заказам и поездки совершались". Также может увеличиваться время назначения водителя на заказ. При этом время подачи машины остается прежним, подчеркнули в компании. Рост заказов такси по телефону (через оператора) также наблюдается, однако основным способом все же остается мобильное приложение, подтвердили там.
Кроме того, в пресс-службе такси "Максим" отметили, что для того, чтобы приехать в нужную точку, водителю нужен не мобильный интернет, а стабильно работающий GPS/ГЛОНАСС, который может функционировать независимо от сети.
Как заказать такси, если нет интернета?
Чтобы заказать такси без мобильного интернета, сервисы советуют найти доступную точку Wi-Fi (чтобы сделать заказ через приложение) или позвонить по номеру телефона и назвать начальный и конечный адрес. Также рекомендуется носить с собой наличные деньги, так как "при масштабных ограничениях связи работа банковских систем может быть тоже затруднена" и в случае звонка с вас также потребуют наличные. Полную инструкцию, как заказать такси без мобильного интернета, можно прочитать здесь.
Что происходит с интернетом в Барнауле?
Жители Барнаула начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля. Горожане не могли отправить сообщения, вызвать такси, также не работали банкоматы. В первых числах августа жалоб на отключения стало меньше, однако с 4-5 августа в городе вновь возникли проблемы со связью и подключением к мобильному интернету.
В оперштабе Алтайского края перебои объяснили повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. По словам властей, ограничения помогают пресечь потенциальные провокации с использованием телекоммуникационных сетей, шпионаж с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях, а также позволяют контролировать трафик и уменьшить число уязвимых устройств, которые одновременно находятся в сети.
При этом проблемы с мобильным интернетом наблюдаются не только в Барнауле, но и в других городах Сибири.
08:19:05 08-08-2025
Да конечно, деду стало лучше - реже стал дышать.
08:50:17 08-08-2025
Оказывается по телефону можно звонить
09:13:39 08-08-2025
«Наши люди в булочную на такси не ездят!» (с)
09:25:45 08-08-2025
В СССР были секретные технологии, которые позволяли такси работать вообще без интернета. Не знаю что там точно использовалось, то ли квантовые определители пространства, то ли ядерные находители местоположения, то ли заказ такси по телефону, таксометры и оплата наличкой. Давно это было, забыл уже.
10:27:45 08-08-2025
1 (09:25:45 08-08-2025) В СССР были секретные технологии, которые позволяли такси ра... Эти секретные технологии были созданы на основе "никуда не торопимся"
10:59:57 08-08-2025
1 (09:25:45 08-08-2025) В СССР были секретные технологии, которые позволяли такси ра... а бабы в поле рожали (с).
Вы как зарплату получаете? или пенс? почтальон ножками приносит? а с родственниками как общаетесь? или у вас телефон со штукой, в которую надо палец засунуть и прокрутить? и звоните по типу :"Але, барышня, Тэлави хачу" (С)
11:44:15 08-08-2025
1 (09:25:45 08-08-2025) В СССР были секретные технологии, которые позволяли такси ра...
Просто были рации, опять надо на радио сигнал переходить.
10:19:29 08-08-2025
"Таксист Александр Кузьмин отметил,...." опросили одного таксиста и написали статью! Отлично, профессионально, жизненно. Очень "полезная" статья с бесценными лайфхаками. Можно , конечно, "окопаться" в индустриальном районе и не вылазить из него. Но вряд ли это у всех получится. Да и если все таксисты сконцентрируются в одном месте, что они заработают? А еще интересно, как с аэропорта теперь люди уезжают на такси? Ни слова. А проблема , думаю есть
11:06:00 08-08-2025
таксист по выходным (10:19:29 08-08-2025) "Таксист Александр Кузьмин отметил,...." опросили одного так... С аэропорта и в аэропорт всю жизнь на автобусе ездил, ибо кормить бомбил желания как не было, так и нет. Очень рад что сейчас бомбил нахлобучивают. Сначала Греф за шорты, теперь органы через мобильный интернет. Ибо извозчик должен быть опрятно одет, учтив, подобострастен и возить за копейки. А то нынешние извозчики вконец оборзели.
11:46:34 08-08-2025
таксист по выходным (10:19:29 08-08-2025) "Таксист Александр Кузьмин отметил,...." опросили одного так...
А в аэропорт вообще сильно никто ездить никогда не хотел. пропускали заказ туда. Там автобус 144 ходит, пусть едут.
15:24:23 08-08-2025
Если скачать карты 2Гис, то можно и без инета ездить. Для тех таксистов, которые не знают город)
18:39:52 08-08-2025
Смотрите! Жители центра и Потока лишены мобильного интернета для безопасности города. Тогда пусть власти города обеспечат им бесплатное подключение проводного интернета, бесплатный тариф на время ограничений.
20:32:57 08-08-2025
Может кто нибудь объяснить, почему надо ко всему приспосабливаться и смиряться? Почему люди которые работают на благо людей, постоянно делают жизнь людей хуже и сложнее?
21:41:33 08-08-2025
Между тем, в других регионах, где тоже ограничения, делают вот что: в Орловской области решили пересмотреть тарифы на связь из-за ограничений. Проблемы с интернетом и связью жители региона наблюдают с 25 июля, то есть около двух недель.(новость на Мыле)
08:25:31 09-08-2025
А зачем в Барнауле отключать интернет?
15:02:10 09-08-2025
ППШариков (09:13:39 08-08-2025) «Наши люди в булочную на такси не ездят!» (с)... А наши ездят
17:12:04 09-08-2025
Гость (15:02:10 09-08-2025) А наши ездят... Тогда пусть "страдают"
17:30:21 09-08-2025
Такое ощущение что этот таксист, за власть оправдываться. Один из тех кто Терешковой писал что пенсионный возраст поднять
11:52:24 12-08-2025
Сам работаю таксистом. Всё так, выкручивается, как можем. Возможно перейдём на диспетчеров и рации. Бесит другое. То как власти объясняют причины заглушки мобильного интернета. Они нас всех за слабоумных считают! А то мы не знаем, что по всей России наши враги с нашей же территории по нам бьют беспилотниками. И вся эта кутерьма с блокировкой GPS для того и нужна, чтоб наводить не было возможности! Объясните людям всё как есть, призовите быть бдительными. И всё! Паники не будет, будет меньше раздражения и недовольства властью.