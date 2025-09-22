Алтайский заповедник показал сентябрьские брачные игры косуль. Фото

Животные образуют временные пары

22 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Косули

Алтайский государственный природный биосферный заповедник опубликовал редкие кадры с брачными парами косуль. В отличие от маралов, которые формируют крупные гаремы, у косуль гон проходит иначе – они образуют временные пары. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтайский ZапоVедник".

Сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы заметили такую пару в прителецкой тайге уже в сентябре, хотя пик брачного периода у косуль заканчивается к концу августа. Это стало удачным моментом для наблюдений и фотосъемки.

В заповеднике поясняют, что брачный сезон у этих животных не так ярко выражен, как у маралов. Тем не менее именно в этот период самцы становятся особенно активными, защищают самок от соперников и сопровождают их до завершения гона.

Ранее в Сайлюгемском нацпарке удалось сделать редкие кадры – виртуозное передвижение горных козлов по отвесным скалам.