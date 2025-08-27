АлтГПУ поможет подросткам из замещающих семей адаптироваться и раскрыть способности

Программа также призвана укрепить воспитательные навыки родителей

27 августа 2025, 13:00, ИА Амител

АлтГПУ / Фото: пресс-служба вуза

Программа Алтайского педуниверситета "Яркая семья – яркий подросток" стала победителем всероссийского конкурса грантов фонда "Детский мир". Проект, направленный на поддержку подростков и родителей, воспитывающих приемных детей, выбрали из 128 заявок от организаций 39 регионов России.

Команда педагогов и психологов университета проведет групповые консультации для взрослых и тренинги для подростков. Занятия будут проходить в интерактивном формате, с элементами мастер-классов, деловых игр и разбора кейсов. Отдельным направлением станет творческий конкурс "Яркая семья – яркий "Я", призванный помочь семьям проявить свои таланты, укрепить взаимопонимание и получить новый, позитивный опыт.

«Цель проекта – организация для замещающих семей, воспитывающих детей подросткового возраста, и для самих подростков системы психологических и творческих мероприятий, раскрывающих потенциал и способности детей и взрослых», – отметила руководитель проекта, доцент АлтГПУ Галина Парфенова.

Проект продлится с сентября 2025 года по май 2026-го. За это время планируют вовлечь 300 замещающих семей региона.