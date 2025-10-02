Эксперт заверил amic.ru, что управленческой катастрофы в Америке не случится, так как шатдауны – часть местной политической культуры

02 октября 2025

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Произошедшая в США приостановка работы правительства (шатдаун) не вызовет катастрофы в управлении страной, поскольку связанные с этим сложности американцы научились решать, к тому же за этот период президент Трамп усилит давление на своих политических оппонентов, заявил amic.ru политолог-американист Владимир Можегов.

Ранее правительство США приостановило работу – начал действовать режим, называемый шатдауном. Это связано с тем, что законодатели не смогли договориться о временном финансировании его деятельности – Сенат отклонил соответствующий законопроект, внесенный республиканцами. Документ поддержали 55 сенаторов при необходимых 60 голосах. По словам лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна, демократы умышленно ведут ситуацию к шатдауну для получения бесплатной медицинской помощи для нелегальных мигрантов.



С 1 октября непервостепенный персонал федеральных ведомств отправлен в неоплачиваемые отпуска, некоторые сотрудники продолжат работать, что называется, из чувства гражданского долга и патриотизма без зарплаты. Режим шатдауна может затронуть около 750 тысяч государственных служащих США. Кстати, сами члены Сената будут исправно получать зарплату, поскольку их доходы защищены конституцией страны. Сколько времени продлится шатдаун – пока неизвестно, самый продолжительный зафиксирован во время первого президентского срока Дональда Трампа – 35 дней.Владимир Можегов отметил, что в России прекращение работы правительства станет шоком, ведь мы привыкли воспринимать эту структуру управления как некий светоч, без которого ничего в стране не сдвинется.

«В США система двухпартийная и иная политическая культура, они приспособились за долгое время к таким ситуациям, к этим шатдаунам», – пояснил собеседник.

Шатдаун – это процесс блокирования финансирования работы федерального правительства в начале финансового года, когда сенаторам не удается договориться о денежном содержании его работы. Можегов рассказывает, что американское общество и политический истеблишмент государства научились действовать в подобных условиях:

«В какой-то степени это часть тамошней политической культуры, поэтому ничего катастрофического в нем нет. А в нынешних условиях, когда демократы пытаются противостоять Трампу в объявленной им "революции здравого смысла", действующей администрации это даже на руку».

Трамп дал понять оппонентам, что блокирование работы правительства лишает их самих возможности воздействия на федеральные структуры, но дает ему возможность решать первостепенные дела другими общественными инструментами, отмечает эксперт.