Светофоры отключат на трёх дорожных участках в Барнауле 26 июля

Во вторник, 26 июля, в Барнауле отключат светофоры на трёх дорожных участках, сообщает мэрия. Это связано с плановым ремонтом на электросетях.

Приостановка работы произойдёт в следующих местах:

• ул. Малахова, 113 — с 09:00 до 12:00;

• Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — с 13:30 до 16:00;

• Змеиногорский тракт, 27 (Телецентр) — с 09:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что движение по улице Мерзликина в районе пересечения с Социалистическим проспектом перекроют в Барнауле на две недели.