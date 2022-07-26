Светофоры отключат на трёх дорожных участках в Барнауле 26 июля
Ограничение будет действовать на улице Малахова, а также на Павловском и Змеиногорском трактах
26 июля 2022, 08:45, Никита Черников
Во вторник, 26 июля, в Барнауле отключат светофоры на трёх дорожных участках, сообщает мэрия. Это связано с плановым ремонтом на электросетях.
Приостановка работы произойдёт в следующих местах:
• ул. Малахова, 113 — с 09:00 до 12:00;
• Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — с 13:30 до 16:00;
• Змеиногорский тракт, 27 (Телецентр) — с 09:00 до 16:00.
Ранее сообщалось, что движение по улице Мерзликина в районе пересечения с Социалистическим проспектом перекроют в Барнауле на две недели.
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