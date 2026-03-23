На трассе Барнаул — Новоалтайск произошло ДТП с возгоранием автомобиля

В результате аварии никто не пострадал

23 марта 2026, 11:56, ИА Амител

Ночью 23 марта на трассе Барнаул — Новоалтайск произошло дорожно-транспортное происшествие, после которого, по предварительной информации, один из автомобилей загорелся. Инцидент обошелся без пострадавших.

Авария случилась около 00:10 на 10-м километре автодороги "Подъезд к городу Барнаулу" в районе станции Развилка. По данным городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai Tucson — женщина 1981 года рождения — допустила наезд на препятствие.

В сообщениях очевидцев отмечается, что после столкновения произошло возгорание транспортного средства. Информация о причинах и обстоятельствах происшествия уточняется.