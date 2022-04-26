Стало известно, как долго барнаульцы будут добираться до центра города из-за ремонта моста на Новом рынке
По словам Антона Шеломенцева, в часы пик автомобилисты могут смело набрасывать час к поездке
В Барнауле из-за перекрытия моста на Новом рынке автомобилисты в часы пик будут добираться до центра города на час дольше обычного. Об этом заявил замглавы комитета по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на встрече с представителями СМИ.
По его словам, с началом реконструкции путепровода «ситуация ухудшится значительно» и «к этому надо быть готовым».
Он отметил, что если сейчас доехать в часы пик с Потока, Власихи или улицы Кулагина до центра города у водителей уходит от 40 минут до полутора часов, то с закрытием проезда «можно смело набрасывать именно для автомобилистов плюс час это точно». «Именно в часы пик», — подчеркнул он.
Шеломенцев также добавил, что для общественного транспорта будут создаваться выделенные полосы. Сначала движение по ним будут регулировать экипажи ГИБДД, а уже к июлю там появятся камеры.
Напомним, что разворотное кольцо у ТЦ «Пионер» начнут строить уже 10 мая. Ранее также стало известно, как будет ходить общественный и личный транспорт в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке.
Барнаульцам рассказали, как будет ходить транспорт во время ремонта моста на Новом рынке