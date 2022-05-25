В Барнауле могут отменить тарифные зоны для пригородных автобусов

В Барнауле уже к концу 2022 года могут отменить тарифные участки в пригородном направлении и установить единую стоимость проезда на общественном транспорте в размере 28 рублей. Об этом стало известно во время рабочего совещания, которое накануне состоялось в мэрии.

По словам главы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павла Есипенко, сейчас цена проезда в пригородном направлении в зависимости от тарифной зоны и способа оплаты составляет от 34,5 до 81 рубля. Однако стоимость проезда не всегда зависит от длины маршрута, чему не рады жители определённых населённых пунктов.

«При упразднении тарифных участков в пригородном направлении предлагается установить единую стоимость проезда в размере 28 рублей. На основании расчётов, произведённых комитетом совместно с МУП „Центртранс“, дополнительные расходы бюджета города для увеличения стоимости муниципальных контрактов автоперевозчиков составят ориентировочно 59 млн рублей. С учётом истечения сроков исполнения муниципальных контрактов по маршрутам регулярных перевозок ввести отмену тарифных участков возможно с 1 декабря текущего года», — рассказал Есипенко.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк счёл целесообразным такое предложение и поручил проработать финансовые механизмы этого вопроса более детально, после чего будет принято окончательное решение о возможности отмены тарифных зон.

На совещании чиновники также обсудили единый проездной билет, который введут для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам.