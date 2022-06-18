В Барнауле уложили рельсы и шпалы для второго разворотного кольца перед мостом у Нового рынка
К концу месяца работы будут завершены
18 июня 2022, 18:59, Никита Черников
В Барнауле уложили рельсы и шпалы разворотного трамвайного кольца у бывшего Дома быта, сообщает Barnaul 22. Работы над развязкой начались еще 15 июня, к концу месяца они будут завершены.
Напомним, что это будет второе кольцо, которое возведут в связи с масштабной реконструкцией путепроводов у Нового рынка, которая продлится до конца ноября 2023 года.
Первое кольцо для трамваев с другой стороны моста — у ТРЦ «Пионер» — построили еще в мае. После этого, 21-го числа, мост закрыли на ремонт.
Ранее стало известно, как будет ходить трамвай № 3 после завершения строительства второго разворотного кольца.
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