Барнаульцам показали, как будет выглядеть новая набережная Оби

Компания "Селфстроит" представила 3D-тур проекта с террасой над водой, зонами отдыха, спорта и досуга

Вид на будущую набережную Оби / Скриншот из видео

Компания "Селфстроит" представила концепцию обновленной набережной Оби напротив комплекса "Барнаул. Комплекс у реки". Прогулочная зона, протяженностью более 400 метров, станет продолжением туркластера "Барнаул – горнозаводской город".

Архитекторы предусмотрели террасу над водой с видами на реку, пешеходную зону с арт-объектами, уличные диваны, шезлонги и летние веранды кафе. Для активных людей обустроят спортплощадки для воркаута, волейбола и настольного тенниса. Откроют и магазины, рестораны, фитнес-центр с бассейном и детский сад. Это пространство будет доступно для всех жителей города. Добраться сюда можно как со стороны площади Баварина, так и через прибрежную зону у Нагорного парка.

Кстати, для пассажиров речного транспорта и любителей прогулок по реке останется доступ к причалам.

Что касается жилого комплекса "Барнаул. Комплекс у реки", то набережная не будет пересекаться с его дворовой территорией, что гарантирует комфорт и уединение для резидентов. На уровне четвертого этажа здесь обустроят зеленый двор площадью 10 тысяч квадратных метров с зонами для прогулок, отдыха и спорта.

Чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть проект, "Селфстроит" также представил виртуальный 3Д-тур. Теперь каждый желающий может "погулять" по будущей набережной и увидеть, как девелопер воплотит задумку в реальность.

