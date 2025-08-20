Барнаульцам показали, как будет выглядеть новая набережная Оби
Компания "Селфстроит" представила 3D-тур проекта с террасой над водой, зонами отдыха, спорта и досуга
20 августа 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHXHVMi
Компания "Селфстроит" представила концепцию обновленной набережной Оби напротив комплекса "Барнаул. Комплекс у реки". Прогулочная зона, протяженностью более 400 метров, станет продолжением туркластера "Барнаул – горнозаводской город".
Архитекторы предусмотрели террасу над водой с видами на реку, пешеходную зону с арт-объектами, уличные диваны, шезлонги и летние веранды кафе. Для активных людей обустроят спортплощадки для воркаута, волейбола и настольного тенниса. Откроют и магазины, рестораны, фитнес-центр с бассейном и детский сад. Это пространство будет доступно для всех жителей города. Добраться сюда можно как со стороны площади Баварина, так и через прибрежную зону у Нагорного парка.
Кстати, для пассажиров речного транспорта и любителей прогулок по реке останется доступ к причалам.
Что касается жилого комплекса "Барнаул. Комплекс у реки", то набережная не будет пересекаться с его дворовой территорией, что гарантирует комфорт и уединение для резидентов. На уровне четвертого этажа здесь обустроят зеленый двор площадью 10 тысяч квадратных метров с зонами для прогулок, отдыха и спорта.
Чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть проект, "Селфстроит" также представил виртуальный 3Д-тур. Теперь каждый желающий может "погулять" по будущей набережной и увидеть, как девелопер воплотит задумку в реальность.
Застройщик: ООО "СЗ "ВиСКью". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
10:12:56 20-08-2025
не понравилось !
Всё в бетон закатали и островки с травой да деревьями...
10:51:03 20-08-2025
Шинник (10:12:56 20-08-2025) не понравилось !Всё в бетон закатали и островки с травой... современный тренд, чо...
А потом удивляются, что пекло каждое лето и наводнение от любого средней силы дождя...
Извилины у наших девелоперов ещё недостаточно отросли... есть куда.
21:21:27 20-08-2025
никто (10:51:03 20-08-2025) современный тренд, чо...А потом удивляются, что пекл... Видимо у «никты» извилины отросли знатно. Пост получился просто шедевральный.
10:21:00 20-08-2025
Красивое! Подозреваю, что по этим террасам только жители этих домов смогут гулять. И дизайнер конечно постарался со шрифтом в самом начале, особенно с буквой Б, такое себе!
21:22:02 20-08-2025
1-й (10:21:00 20-08-2025) Красивое! Подозреваю, что по этим террасам только жители эти... А пошто такой подозрительный? В детстве обманули?
10:35:58 20-08-2025
Верните набережную и Обь барнаульцам
21:24:25 20-08-2025
Гость (10:35:58 20-08-2025) Верните набережную и Обь барнаульцам ... Набережную никто и не забирал. Нельзя вернуть того, чего не было. Ты про какую забранную набережную лепечешь, чудо? Ты где ее видел? Она вообще в Барнауле была? Или ты набережной называешь, то заплеванное и зассанное пространство, что раньше было перед закрытым зданием бывшего Речвокзала?
10:57:55 20-08-2025
Совсем неинтересно. Зимой ветер, весной - затопленная парковка, летом комары.
11:25:18 20-08-2025
Иванна (10:57:55 20-08-2025) Совсем неинтересно. Зимой ветер, весной - затопленная парков... Это проблемы покупателей там жилья. Тебе то какое дело?
15:03:37 20-08-2025
Гость (11:25:18 20-08-2025) Это проблемы покупателей там жилья. Тебе то какое дело?...
То есть обычных смертных на набережную пускать не будут, так?
21:26:07 20-08-2025
Гость (15:03:37 20-08-2025) То есть обычных смертных на набережную пускать не будут,... А там что, бессмертные проживать будут?
21:25:35 20-08-2025
Иванна (10:57:55 20-08-2025) Совсем неинтересно. Зимой ветер, весной - затопленная парков... А если бы Селф там дома не строил, то и комары бы не летали, и зимой ветра не было? У тебя вообще что в голове находится?
11:39:57 20-08-2025
Порадовали морская яхта и лодочки под парусам. Остальное как обычно, бетонный человечник. Околоэлитный.
11:45:26 20-08-2025
Гость (11:39:57 20-08-2025) Порадовали морская яхта и лодочки под парусам. Остальное как... Они эти яхточки во все свои проекты вставляют, даже в ковше у них яхты плавали. Барнаул - город яхтсменов.
21:27:18 20-08-2025
Гость (11:39:57 20-08-2025) Порадовали морская яхта и лодочки под парусам. Остальное как... А необычным надо считать панельную хрущевку или 121 серию девятиэтажек?
11:55:23 20-08-2025
3-Д все стерпит: и уличные деревья в кадушках и шестипалых людей. Как вообще дерево сможет расти на втором этаже?
21:28:06 20-08-2025
Гость (11:55:23 20-08-2025) 3-Д все стерпит: и уличные деревья в кадушках и шестипалых л... Прикинь, деревья даже на крышах растут.
14:05:40 20-08-2025
Зачем все это нужно на Речном вокзале? Которого к тому же и нет уже. Кто туда поедет из Центра или других районов?
20:34:59 20-08-2025
Красивая придомовая территория, но ... не общественное место для свободного доступа к Оби. Когда все огородят заборами и шлагбаумами , которых нет на красивых картинках, будет уже поздно. А это уже действует. Шлагбаум поставили на проезжей части Рыночного проезда (это общественная муниципальная дорожная часть). Оправдание - это придомовая территория, чего вы хотите - все по Закону....