Барнаульцы пожаловались на шумных подростков, разъезжающих по ночам на мопедах
в Алтайском крае запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 в будние дни
24 августа 2025, 12:00, ИА Амител
Жители Барнаула столкнулись с проблемой шумных ночных катаний подростков на мопедах, которые нарушают режим тишины и мешают спать, пишет "Инцидент Барнаул".
Согласно региональному законодательству, в Алтайском крае запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни. Также действует "тихий час" – с 13:00 до 15:00 ежедневно. Однако владельцы мопедов игнорируют эти правила, устраивая гонки в жилых районах.
Горожане жалуются, что шум моторов будит детей и мешает отдыху.
«Время 22:00, спит маленький ребенок, который просыпается от каждого шороха. Это чудовище катается туда-сюда, не давая спать», – описывает ситуацию жительница Барнаула.
Ранее для борьбы с ночными гонщиками решили ограничить скорость на улице Сельскохозяйственной. Там установят знаки ограничения скорости и искусственную дорожную неровность. Кроме того, от улицы Заринской до Павловского тракта будет нанесена дорожная разметка. Согласно плану, работы на улице Сельскохозяйственной завершат до 20 сентября.
Администрация Железнодорожного района совместно с управляющей компанией проработает вопрос установки видеокамеры на жилом доме и проинформирует жителей.
12:25:21 24-08-2025
Так в деревне надо было оставаться жить, не тащиться в город!
15:45:21 24-08-2025
Гость (12:25:21 24-08-2025) Так в деревне надо было оставаться жить, не тащиться в город... так вы на своих мопедах в город и приехали 6)
12:57:44 24-08-2025
ИИ и ТС не различают мопед и самокат.
13:55:07 24-08-2025
Это дети других барнаульцев.
Есть шанс отомстить, когда вырастит свой, тоже купите ему тарахтелку!
/сарказм конечно
14:22:16 24-08-2025
Задрали уже со своими детьми! Ну ладно, когда действительно ночью ор стоит или музыка орет как оглашенная. Но уже докапываться мамашки до всего стали. Может всему транспорту останавливаться в тихий час, чтобы ваши дети спокойно спали? Ветру не дуть, листве не шелестеть, дождю не идти, грому не греметь и птицам не чирикать?
15:46:26 24-08-2025
Гость (14:22:16 24-08-2025) Задрали уже со своими детьми! Ну ладно, когда действительно ... Как свои дети будут-поймешь
23:26:51 24-08-2025
Гость (15:46:26 24-08-2025) Как свои дети будут-поймешь... у этого не будет, ни одна женщина с таким не будет серьезные отношения строить
14:05:57 25-08-2025
Гость (15:46:26 24-08-2025) Как свои дети будут-поймешь... Орущие дети - беда для соседей. Плач ребёнка хуже перфоратора. Нужно законодательно запретить детям орать с 22:00 до 8:00 в будни. Нарушителей лишать родительских прав за плохое воспитание детей, детей в детдом соответственно.
15:27:24 24-08-2025
Булыжник-оружие пролетариата...
16:51:48 24-08-2025
Иван (15:27:24 24-08-2025) Булыжник-оружие пролетариата... ... Льдинка недолго держит отпечатки
16:36:11 24-08-2025
Соглашусь! Только вот не обязательно мешает только детям! Тишина для всех должна быть. Люди, а не только дети! Такая постановка вопроса правильная.
16:44:13 24-08-2025
А мне вот детки мешают! Укладываются до 22.00. Высыпаются, а потом начинается топот в 6- 7 часов утра. Еще и развлекаются киданием различных предметов и передвижением мебели! Под ним люди, вокруг люди и пенсионеры и больные дома и просто работющие посменно. И имеющие прааво на отдых. Почему вы( может конкретно автор и думает конечно) не думаете о другиз и их покое? А стоит вашего чадо разбудить, то это же дрго, правда?!
20:13:50 24-08-2025
20:24:00 24-08-2025
21:28:11 24-08-2025
21:45:58 24-08-2025
06:22:48 25-08-2025
13:28:23 25-08-2025
06:28:20 25-08-2025
13:38:06 25-08-2025
06:54:57 25-08-2025
07:10:29 25-08-2025
13:54:35 25-08-2025
23:28:38 24-08-2025
эти пацаны живут на в улице Полярный проезд в Барнауле. туда идите, по правой стороне гараж
07:08:08 25-08-2025
Если нервный ребёнок просыпается от каждого шороха, тут надо опеке обследовать обстановку в семье, возможно нужно срочно лишать родительских прав, ребёнка в детдом на реабилитацию.
11:16:07 25-08-2025
мопедный и мотоциклетный шум среди ночи - бед людей всех населенных пунктов. Правоохранительные органы бездействуют, на жалобы не реагируют
14:15:33 25-08-2025
