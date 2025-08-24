НОВОСТИПроисшествия

Барнаульцы пожаловались на шумных подростков, разъезжающих по ночам на мопедах

в Алтайском крае запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 в будние дни

24 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Подросток на мопеде / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky
Подросток на мопеде / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Жители Барнаула столкнулись с проблемой шумных ночных катаний подростков на мопедах, которые нарушают режим тишины и мешают спать, пишет "Инцидент Барнаул".

Согласно региональному законодательству, в Алтайском крае запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни. Также действует "тихий час" – с 13:00 до 15:00 ежедневно. Однако владельцы мопедов игнорируют эти правила, устраивая гонки в жилых районах.

Горожане жалуются, что шум моторов будит детей и мешает отдыху.

«Время 22:00, спит маленький ребенок, который просыпается от каждого шороха. Это чудовище катается туда-сюда, не давая спать», – описывает ситуацию жительница Барнаула.

Ранее для борьбы с ночными гонщиками решили ограничить скорость на улице Сельскохозяйственной. Там установят знаки ограничения скорости и искусственную дорожную неровность. Кроме того, от улицы Заринской до Павловского тракта будет нанесена дорожная разметка. Согласно плану, работы на улице Сельскохозяйственной завершат до 20 сентября. 

Администрация Железнодорожного района совместно с управляющей компанией проработает вопрос установки видеокамеры на жилом доме и проинформирует жителей.

Avatar Picture
Гость

12:25:21 24-08-2025

Так в деревне надо было оставаться жить, не тащиться в город!

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:21 24-08-2025

Гость (12:25:21 24-08-2025) Так в деревне надо было оставаться жить, не тащиться в город... так вы на своих мопедах в город и приехали 6)

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ой

12:57:44 24-08-2025

ИИ и ТС не различают мопед и самокат.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:07 24-08-2025

Это дети других барнаульцев.
Есть шанс отомстить, когда вырастит свой, тоже купите ему тарахтелку!
/сарказм конечно

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:22:16 24-08-2025

Задрали уже со своими детьми! Ну ладно, когда действительно ночью ор стоит или музыка орет как оглашенная. Но уже докапываться мамашки до всего стали. Может всему транспорту останавливаться в тихий час, чтобы ваши дети спокойно спали? Ветру не дуть, листве не шелестеть, дождю не идти, грому не греметь и птицам не чирикать?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:26 24-08-2025

Гость (14:22:16 24-08-2025) Задрали уже со своими детьми! Ну ладно, когда действительно ... Как свои дети будут-поймешь

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:51 24-08-2025

Гость (15:46:26 24-08-2025) Как свои дети будут-поймешь... у этого не будет, ни одна женщина с таким не будет серьезные отношения строить

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
69

14:05:57 25-08-2025

Гость (15:46:26 24-08-2025) Как свои дети будут-поймешь... Орущие дети - беда для соседей. Плач ребёнка хуже перфоратора. Нужно законодательно запретить детям орать с 22:00 до 8:00 в будни. Нарушителей лишать родительских прав за плохое воспитание детей, детей в детдом соответственно.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

15:27:24 24-08-2025

Булыжник-оружие пролетариата...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:48 24-08-2025

Иван (15:27:24 24-08-2025) Булыжник-оружие пролетариата... ... Льдинка недолго держит отпечатки

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:11 24-08-2025

Соглашусь! Только вот не обязательно мешает только детям! Тишина для всех должна быть. Люди, а не только дети! Такая постановка вопроса правильная.


  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:13 24-08-2025

А мне вот детки мешают! Укладываются до 22.00. Высыпаются, а потом начинается топот в 6- 7 часов утра. Еще и развлекаются киданием различных предметов и передвижением мебели! Под ним люди, вокруг люди и пенсионеры и больные дома и просто работющие посменно. И имеющие прааво на отдых. Почему вы( может конкретно автор и думает конечно) не думаете о другиз и их покое? А стоит вашего чадо разбудить, то это же дрго, правда?!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:50 24-08-2025

Гость (16:44:13 24-08-2025) А мне вот детки мешают! Укладываются до 22.00. Высыпаются, а... И не говорите. Проснулись в 6 утра и как давай двигать пианино по кухне... Тут даже не знаешь, что и делать...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:00 24-08-2025

Гость (20:13:50 24-08-2025) И не говорите. Проснулись в 6 утра и как давай двигать пиани... Ну вот лишь личный опыт на своей шкуре даст почувствовать что это такое...От всей души желаю вам его получить. Уверяю неиуместный "юмор" быстро закончится...А если это коснется здоровья ваших близких...так вообще запоете по- другому.


  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:11 24-08-2025

Гость (20:24:00 24-08-2025) Ну вот лишь личный опыт на своей шкуре даст почувствовать чт... Бабуленька, поживите пару-тройку лет в общаге. И не студенческой, где злая комендантша, а в заводской. В 90-х годах. Когда одни соседи (сверху/снизу/сбоку) засыпают часам к 4 ночи, а другие начинают просыпаться. И все эти телодвижения не всегда от трезвых людей собирающихся на работу. Я вас уверяю, потом, проснувшихся в 6-7 утра детей, вы даже не услышите. Так что уткнитесь носом в подушку и наслаждайтесь отдыхом, пока есть возможность. Ну или вам прямая дорога... Нет не на кладбище, как вы могли подумать. Я людям плохого не желаю, в отличии от вас. Вас наверное частный сектор ждет. Хотя и там, то петухи орут, то собаки лают, то стройка за забором идет каждый день или шашлыки большими компаниями готовят... А значит снова тишины не будет. :( Остается "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!" (ц) Ну либо к Агафье Лыковой. P.s. Не забудьте поставить мне "-". Он подтвердит мою правоту.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:45:58 24-08-2025

Бабуленька? Хм...Ну судя по вашим " дущещипательным" рассказам все с вами ясно, тут ни к бабкам, ни к психологам ходить не надо...Травма тяжелая в студенческие годы, поэтому теперь всю свою ненависть на других перекладываете.
Классика. И да куда другим желаете- ваше место и предназначение. В тайгу- подальше от нормальных людей и деточек своих прихватите. А мне противны вам подобные. Короли и королевы. Неуважающие других.И да ко всем вашим " умнейшим" цитированиям забыли добавить одно- Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
P.S. Вы ошиблись дорогуша в 90- е я в школе еще училась. Так, что бабуля, поаккуратней, Ванга из тебя не очень.
Как впрочем и человек.


  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:22:48 25-08-2025

Гость (21:45:58 24-08-2025) Бабуленька? Хм...Ну судя по вашим " дущещипательным" рассказ...
Да видно, что не бабуленька. Халда, хамка и наглючка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:23 25-08-2025

Гость (06:54:57 25-08-2025) Ну это же все объясняет и непонятную мысль про мои студе...
Да. Согласна только халда могла написать
" Так что уткнитесь носом в подушку и наслаждайтесь отдыхом, пока есть возможность."
Остальное только ответ на хамство.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:28:20 25-08-2025

Гость (21:45:58 24-08-2025) Бабуленька? Хм...Ну судя по вашим " дущещипательным" рассказ... Как только человек начинает говорить о травмах детства, его можно дальше не слушать. Эта туфта результат безудержного чтения женских форумов и тик-ток образования. Мой тебе совет, обратись на Луговую. Потому что налицо начало шизы.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:06 25-08-2025

Гость (06:28:20 25-08-2025) Как только человек начинает говорить о травмах детства, его ... По себе судите;) Не только форумы не читаю, но даже ТВ не смотрю, представляете?
Неважаемый(ая) позаботьтесь лучше о своем психическом здоровье, пора вам, пора!))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:54:57 25-08-2025

Гость (21:45:58 24-08-2025) в 90- е я в школе еще училась
Ну это же все объясняет и непонятную мысль про мои студенческие годы, видимо вам ее избыток тишины навеял, ведь скоро дети станут ложиться спать. И ненависть к окружающим вас. Вы конечно завуалированно написали, что только некоторые категории людей ненавидите, но в душе вы знаете, что это не так. Вам противны все.
Кстати, что там с пианино на кухне? Его уже передвигают? Или у детей сегодня по плану платяной шкаф и сервант? Доброго вам утра злая девочка.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:10:29 25-08-2025

Гость (06:54:57 25-08-2025) Ну это же все объясняет и непонятную мысль про мои студе...
Она бы со своими "травмами" из 90-х разобралась. Там явно с головой не все в порядке. Как Чихуа, трясятся от злобы на все вокруг

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:35 25-08-2025

Гость (07:10:29 25-08-2025) Она бы со своими "травмами" из 90-х разобралась. Там явн... Хочу вас разочаровать...У меня все в порядке. И я не ведусь на подобные провокации)) А чихуа это какая собачка? Маленькая такая гавкалка? Ааа, на вас похожа, я таких не люблю.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:38 24-08-2025

эти пацаны живут на в улице Полярный проезд в Барнауле. туда идите, по правой стороне гараж

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:08:08 25-08-2025

Если нервный ребёнок просыпается от каждого шороха, тут надо опеке обследовать обстановку в семье, возможно нужно срочно лишать родительских прав, ребёнка в детдом на реабилитацию.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:16:07 25-08-2025

мопедный и мотоциклетный шум среди ночи - бед людей всех населенных пунктов. Правоохранительные органы бездействуют, на жалобы не реагируют

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:33 25-08-2025

Гость (06:54:57 25-08-2025) Ну это же все объясняет и непонятную мысль про мои студе... И вам, тетенька из доброго, а не только утра. Еще раз:
"свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого" означает, что свобода одного человека должна быть ограничена, чтобы не ущемлять свободу других людей. Это принцип, который регулирует человеческое общежитие, подчеркивая необходимость взаимоуважения и предотвращения конфликтов путем соблюдения прав окружающих.
В
Надеюсь, пояснительная бригада вам не требуется. Желаю всем нам жить так. И будет всем счастье!
P.S. Пианино у меня не на кухне. В комнате.
Наверное, вспомню сегодня, что- нибудь и исполню, спецально для деточек и их родителей, если будут себя неадекватно вести. Как думаете собачий вальс подайдет? Нет...наверное. Бах, лучше Бах!
ТататаТа ТататаТа!)))))))))

  0 Нравится
Ответить
