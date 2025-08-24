Барнаульцы пожаловались на шумных подростков, разъезжающих по ночам на мопедах

в Алтайском крае запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 в будние дни

24 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Подросток на мопеде / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky

Жители Барнаула столкнулись с проблемой шумных ночных катаний подростков на мопедах, которые нарушают режим тишины и мешают спать, пишет "Инцидент Барнаул".

Согласно региональному законодательству, в Алтайском крае запрещено шуметь с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 22:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни. Также действует "тихий час" – с 13:00 до 15:00 ежедневно. Однако владельцы мопедов игнорируют эти правила, устраивая гонки в жилых районах.

Горожане жалуются, что шум моторов будит детей и мешает отдыху.

«Время 22:00, спит маленький ребенок, который просыпается от каждого шороха. Это чудовище катается туда-сюда, не давая спать», – описывает ситуацию жительница Барнаула.

Ранее для борьбы с ночными гонщиками решили ограничить скорость на улице Сельскохозяйственной. Там установят знаки ограничения скорости и искусственную дорожную неровность. Кроме того, от улицы Заринской до Павловского тракта будет нанесена дорожная разметка. Согласно плану, работы на улице Сельскохозяйственной завершат до 20 сентября.

Администрация Железнодорожного района совместно с управляющей компанией проработает вопрос установки видеокамеры на жилом доме и проинформирует жителей.