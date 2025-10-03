Барнаульцы рассказали, сколько потратят на подарки учителям

Средняя сумма, которую классы планируют потратить на подарок руководителю, составляет 2900 рублей

03 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Подарок учителю / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно исследованию, более половины барнаульцев (53%) положительно относятся ко Дню учителя, при этом женщины и старшее поколение демонстрируют более теплые чувства к празднику. Нейтральную позицию занимают 46% респондентов, а отрицательное отношение практически отсутствует, сообщает Superjob.

Исследование выявило интересные закономерности:

женщины чаще признаются в любви к празднику;

молодежь до 35 лет в основном сохраняет нейтралитет;

обладатели высшего образования относятся к празднику позитивнее выпускников колледжей.

Средняя сумма, которую классы планируют потратить на подарок руководителю, составляет 2900 рублей. Традиционные цветы остаются самым популярным презентом (64%), однако их часто дополняют подарочными сертификатами (22%) и сладкими корзинами (15%). Реже дарят денежные конверты (10%) и канцелярские товары (7%).

Среди нестандартных подарков респонденты называли косметику, театральные билеты, книги, а также технику для оснащения класса.