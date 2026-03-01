Барнаулец рискует остаться без машины за помощь виновнику ДТП без ОСАГО

Поначалу страховая компания ничего не заподозрила и выплатила 191 тысячу рублей

01 марта 2026, 20:05, ИА Амител

Водитель обнимает автомобиль / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Желание "выручить по-дружески" может обернуться потерей машины. Житель Барнаула вместе с двумя знакомыми рискует лишиться автомобилей после того, как участники решили обмануть страховую компанию, разыграв фиктивное ДТП, сообщает прокуратура Алтайского края.

История началась в сентябре 2024 года. На одной из улиц Барнаула произошло обычное дорожно-транспортное происшествие, но вскоре выяснилось, что у виновника аварии закончился полис ОСАГО. Платить за ремонт из собственного кармана мужчина не захотел и предложил выход: оформить новый страховой полис и инсценировать еще одно столкновение — уже "по правилам".

«К схеме подключили третьего участника, который помог грамотно оформить документы и представить ситуацию так, будто авария действительно подпадает под страховой случай. Страховая компания ничего не заподозрила и выплатила 191 тысячу рублей», — отметили в ведомстве.

Однако история получила продолжение. Правоохранительные органы разобрались в обстоятельствах и возбудили уголовное дело. Всем троим фигурантам назначили наказание — по одному году и шесть месяцев лишения свободы условно.

На этом дело могло бы закончиться, но прокуратура с таким итогом не согласилась. Вышестоящий суд по апелляционному представлению прокурора отправил материалы на новое рассмотрение — теперь уже в части возможной конфискации автомобилей, которые использовались при инсценировке ДТП.

Если суд поддержит позицию обвинения, "помощь" знакомому обойдется участникам гораздо дороже страховой выплаты.

Ранее депутаты Государственной Думы предложили законодательно закрепить обязанность страховых компаний взыскивать выплаченные потерпевшим суммы с виновников дорожных аварий, если в их действиях были отягчающие обстоятельства.