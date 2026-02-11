У врачей скорой помощи в России появились новые полномочия

Минтруд РФ утвердил новый профстандарт медика неотложки

11 февраля 2026, 14:07, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России вступил в силу обновленный профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. О нововведениях сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ключевое изменение — появление у врачей скорой новой трудовой функции. Теперь они вправе оказывать медицинскую помощь вне медорганизаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как пояснил Сергей Леонов, стандарт детально прописывает семь трудовых действий, входящих в эту функцию. В документе четко зафиксированы необходимые знания и умения специалиста.

Врач обязан знать критерии чрезвычайной ситуации и положение о Всероссийской службе медицины катастроф, владеть схемой и алгоритмом сбора и передачи информации о ЧС, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументированно выбирать медорганизацию для последующей эвакуации пострадавшего.

Существенно скорректированы и условия допуска к работе. Если ранее требовалось обязательное наличие свидетельства об аккредитации по специальности "Скорая медицинская помощь" после ординатуры, то теперь допустимы два альтернативных варианта: наличие сертификата специалиста или прохождение аккредитации по направлениям "Лечебное дело" или "Педиатрия".

«Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой помощи появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Сергей Леонов.

Нововведения направлены на повышение оперативности и качества медицинской помощи в экстремальных условиях, а также на расширение кадрового потенциала службы скорой помощи.

Ранее в России установили новый норматив приезда скорой помощи. Отныне при экстренных вызовах бригада должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.