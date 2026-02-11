У врачей скорой помощи в России появились новые полномочия
Минтруд РФ утвердил новый профстандарт медика неотложки
11 февраля 2026, 14:07, ИА Амител
В России вступил в силу обновленный профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. О нововведениях сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ключевое изменение — появление у врачей скорой новой трудовой функции. Теперь они вправе оказывать медицинскую помощь вне медорганизаций в условиях чрезвычайных ситуаций.
Как пояснил Сергей Леонов, стандарт детально прописывает семь трудовых действий, входящих в эту функцию. В документе четко зафиксированы необходимые знания и умения специалиста.
Врач обязан знать критерии чрезвычайной ситуации и положение о Всероссийской службе медицины катастроф, владеть схемой и алгоритмом сбора и передачи информации о ЧС, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументированно выбирать медорганизацию для последующей эвакуации пострадавшего.
Существенно скорректированы и условия допуска к работе. Если ранее требовалось обязательное наличие свидетельства об аккредитации по специальности "Скорая медицинская помощь" после ординатуры, то теперь допустимы два альтернативных варианта: наличие сертификата специалиста или прохождение аккредитации по направлениям "Лечебное дело" или "Педиатрия".
«Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой помощи появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Сергей Леонов.
Нововведения направлены на повышение оперативности и качества медицинской помощи в экстремальных условиях, а также на расширение кадрового потенциала службы скорой помощи.
Ранее в России установили новый норматив приезда скорой помощи. Отныне при экстренных вызовах бригада должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.
14:16:35 11-02-2026
Так это не полномочия, а новая обязанность.
14:18:42 11-02-2026
А это не МЧС обязанности? Или им некогда, они по заграницам спасают и это они молодцы, но это же не причина, по которой врачи должны обучаться владеть схемой и алгоритмом сбора и передачи информации о ЧС, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументированно выбирать медорганизацию для последующей эвакуации пострадавшего. Ещё и аккредетацию проходить.
Или это нормально?
И не пора ли пройти аккредетацию депутатам и министрам? Что-то несёт их после зимнего отдыха. Будто их обучали где-то и не тому.
14:19:23 11-02-2026
Отныне при экстренных вызовах бригада должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.--
От подстанции до адреса вызова 55 километров сельскими дорога. И как успеть за 20 минут? Может руководство покажет на личном примере. Зато есть повод для наказания бригад.
16:30:15 11-02-2026
А ещё пусть фару на лоб повесят! (с)
20:36:56 11-02-2026
Санитаров верните в скорые !!!!!