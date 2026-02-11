НОВОСТИОбщество

У врачей скорой помощи в России появились новые полномочия

Минтруд РФ утвердил новый профстандарт медика неотложки

11 февраля 2026, 14:07, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

 В России вступил в силу обновленный профессиональный стандарт для врачей скорой медицинской помощи. О нововведениях сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ключевое изменение — появление у врачей скорой новой трудовой функции. Теперь они вправе оказывать медицинскую помощь вне медорганизаций в условиях чрезвычайных ситуаций.

Как пояснил Сергей Леонов, стандарт детально прописывает семь трудовых действий, входящих в эту функцию. В документе четко зафиксированы необходимые знания и умения специалиста.

Врач обязан знать критерии чрезвычайной ситуации и положение о Всероссийской службе медицины катастроф, владеть схемой и алгоритмом сбора и передачи информации о ЧС, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументированно выбирать медорганизацию для последующей эвакуации пострадавшего.

Существенно скорректированы и условия допуска к работе. Если ранее требовалось обязательное наличие свидетельства об аккредитации по специальности "Скорая медицинская помощь" после ординатуры, то теперь допустимы два альтернативных варианта: наличие сертификата специалиста или прохождение аккредитации по направлениям "Лечебное дело" или "Педиатрия".

«Минтруд РФ утвердил новый профстандарт врача скорой помощи. Так, у врача скорой помощи появилась новая трудовая функция: оказание медпомощи вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Сергей Леонов.

Нововведения направлены на повышение оперативности и качества медицинской помощи в экстремальных условиях, а также на расширение кадрового потенциала службы скорой помощи.

Ранее в России установили новый норматив приезда скорой помощи. Отныне при экстренных вызовах бригада должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:16:35 11-02-2026

Так это не полномочия, а новая обязанность.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:18:42 11-02-2026

А это не МЧС обязанности? Или им некогда, они по заграницам спасают и это они молодцы, но это же не причина, по которой врачи должны обучаться владеть схемой и алгоритмом сбора и передачи информации о ЧС, уметь проводить медицинскую сортировку пациентов, а также аргументированно выбирать медорганизацию для последующей эвакуации пострадавшего. Ещё и аккредетацию проходить.
Или это нормально?
И не пора ли пройти аккредетацию депутатам и министрам? Что-то несёт их после зимнего отдыха. Будто их обучали где-то и не тому.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:19:23 11-02-2026

Отныне при экстренных вызовах бригада должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.--
От подстанции до адреса вызова 55 километров сельскими дорога. И как успеть за 20 минут? Может руководство покажет на личном примере. Зато есть повод для наказания бригад.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:15 11-02-2026

А ещё пусть фару на лоб повесят! (с)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:56 11-02-2026

Санитаров верните в скорые !!!!!

  3 Нравится
Ответить
