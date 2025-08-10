Барнаульский зоопарк отпраздновал 15-летний юбилей. Фото
В свой день рождения зверинец собрал около тысячи гостей
10 августа 2025, 07:00, ИА Амител
9 августа 2025 года свое 15-летие отметил барнаульский зоопарк. К юбилею в зверинце подготовили масштабную развлекательную программу, которую посетили около тысячи жителей города. Кроме того, со знаменательной датой зоопарк поздравили представители власти городского и краевого уровней. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
С 1995 года в Индустриальном районе на территории парка "Лесная сказка" работал небольшой зооуголок с домашними животными. В 2006 году директором "Лесной сказки" назначили Сергея Викторовича Писарева. С его приходом, кроме домашних животных, здесь стали появляться дикие. В 2010 году на базе зооуголка официально открыли барнаульский зоопарк "Лесная сказка".
Со словами поздравления выступили председатель АКЗС Александр Романенко, представитель губернатора и краевого правительства в АКЗС Александр Евстигнеев, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель комитета Барнаульской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко, а также глава Индустриального района Денис Летягин.
Представители власти отметили, что за прошедшие 15 лет зоопарк стал визитной карточкой и символом Барнаула, а также пожелали его коллективу процветания и реализации всех планов.
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, в свою очередь, подчеркнул, что за последние 15 лет зверинец значительно расширился: были созданы новые вольеры и приобретены новые обитатели.
В рамках праздничной программы на сцене "Лесной сказки" выступили творческие коллективы краевой столицы. Кроме того, в юбилейный день рождения новыми именами пополнилась "Аллея звезд друзей зоопарка".
07:55:47 10-08-2025
Здрасьте-приехали.)))) Чтобы быть зоопарком необходима территория в разы больше, чем сейчас и не между жилыми домами. А это не зоопарк, это просто зверинец.((((( Звери то в клетках, а не в больших вольерах и/или заграждениях.((((
10:25:43 10-08-2025
живодерня( не посещайте цирки, зоопарки, дельфинарии - не спонсируйте издевательства над животными
08:33:05 11-08-2025
Гость (10:25:43 10-08-2025) живодерня( не посещайте цирки, зоопарки, дельфинарии - не сп... таблеточку прими
22:50:46 11-08-2025
Элен без ребят (08:33:05 11-08-2025) таблеточку прими ... Тут уже бесполезно....
11:32:09 10-08-2025
Гость (07:55:47 10-08-2025) Здрасьте-приехали.)))) Чтобы быть зоопарком необходима терри... Согласен на счёт территории , зоопарк должен быть в пригороде или городской черте , но в лесной зоне с просторными и хорошо обустроенными под животных вольерами . А также важна транспортная доступность и грамотная парковка . Кроме этого у зоопарка должна быть своя фишка , а сбор всёх животных без разбора .
10:02:29 11-08-2025
Гость (11:32:09 10-08-2025) Согласен на счёт территории , зоопарк должен быть в пригород... в пригороде живите сами, в комфортабельных поселках с развитой инфраструктурой.
15:24:56 10-08-2025
всё вам нытикам не так. уЗБАГойтесь!
11:18:19 11-08-2025
С днем рождения, любимый зоопарк!❤️
22:07:19 11-08-2025
В комментариях люди называют адекватных людей нытиками, но они просто не понимают что животные страдают от зоопарков. Ничем нельзя заменить свободу животным, вольеры для них словно тюрьма
14:29:43 13-08-2025
Я не понимаю, как на одной территории с зоопарком можно проводить праздничные салюты! Кто давал это разрешение и почему директор не переживает за своих животных, с которыми происходит понятно что от этих выстрелов рядом!!!!
14:53:24 13-08-2025
Светлана (14:29:43 13-08-2025) с которыми происходит понятно что от этих выстрелов рядом!!!! Они (животные) под салютами чаще чпокаются что ли? У нас постоянно обновление появляется. Если бы животинкам было не комфортно они бы размножались? Света, сколько у вас детей? В какой квартире и на какой улице вы живете?