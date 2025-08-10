Барнаульский зоопарк отпраздновал 15-летний юбилей. Фото

В свой день рождения зверинец собрал около тысячи гостей

10 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

9 августа 2025 года свое 15-летие отметил барнаульский зоопарк. К юбилею в зверинце подготовили масштабную развлекательную программу, которую посетили около тысячи жителей города. Кроме того, со знаменательной датой зоопарк поздравили представители власти городского и краевого уровней. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

С 1995 года в Индустриальном районе на территории парка "Лесная сказка" работал небольшой зооуголок с домашними животными. В 2006 году директором "Лесной сказки" назначили Сергея Викторовича Писарева. С его приходом, кроме домашних животных, здесь стали появляться дикие. В 2010 году на базе зооуголка официально открыли барнаульский зоопарк "Лесная сказка".

Со словами поздравления выступили председатель АКЗС Александр Романенко, представитель губернатора и краевого правительства в АКЗС Александр Евстигнеев, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель комитета Барнаульской гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко, а также глава Индустриального района Денис Летягин.

Представители власти отметили, что за прошедшие 15 лет зоопарк стал визитной карточкой и символом Барнаула, а также пожелали его коллективу процветания и реализации всех планов.

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, в свою очередь, подчеркнул, что за последние 15 лет зверинец значительно расширился: были созданы новые вольеры и приобретены новые обитатели.

В рамках праздничной программы на сцене "Лесной сказки" выступили творческие коллективы краевой столицы. Кроме того, в юбилейный день рождения новыми именами пополнилась "Аллея звезд друзей зоопарка".