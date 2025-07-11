Барнаульский зоопарк показал игривого тигра, который плескается в бассейне с шариками

В парке отметили, что это любимое развлечение хищника

11 июля 2025, 09:46, ИА Амител

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в своей группе во "ВКонтакте" опубликовал видео с тигром Шерханом, который играет с воздушными шариками в бассейне.

На кадрах хищник осторожно заходит в воду, а затем начинает поддевать шарики лапой. В зверинце отмечают, что Шерхан любит проводить время именно так:

"Шерхан и его любимое развлечение", – говорится в подписи к видео.

Ранее в зоопарке поделились фотографиями и видео трехнедельной лосихи Лолы, которая щиплет травку и пьет воду вместе с мамой.