Барнаульский зоопарк показал игривого тигра, который плескается в бассейне с шариками
В парке отметили, что это любимое развлечение хищника
11 июля 2025, 09:46, ИА Амител
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в своей группе во "ВКонтакте" опубликовал видео с тигром Шерханом, который играет с воздушными шариками в бассейне.
На кадрах хищник осторожно заходит в воду, а затем начинает поддевать шарики лапой. В зверинце отмечают, что Шерхан любит проводить время именно так:
"Шерхан и его любимое развлечение", – говорится в подписи к видео.
Ранее в зоопарке поделились фотографиями и видео трехнедельной лосихи Лолы, которая щиплет травку и пьет воду вместе с мамой.
09:51:05 11-07-2025
иногда шарики - просто шарики
10:32:55 11-07-2025
Когда коту делать нечего, он ...шарики гоняет.
10:47:42 11-07-2025
ну вот, а говорят тигр в воду не полезет
11:00:29 11-07-2025
не плескается, а плещется!
11:01:35 11-07-2025
Вот это жизнь. Возьмите меня в зоопарк тигром :)
11:21:22 11-07-2025
Гость (11:01:35 11-07-2025) Вот это жизнь. Возьмите меня в зоопарк тигром :)... И меня запишите!
11:41:11 11-07-2025
И меня возьмите. Только еду и тигриц водите с хорошей фигурой)))))
12:57:51 11-07-2025
У меня кошка тоже любит воздушный шарик гонять, пока не лопнет его. А еще с резинкой для волос обожает играться - насается с ней по всей квартире. пока не загонит куда-нибудь, откуда достать не может.
22:34:26 11-07-2025
Котя плюхается в ванной с шариками.🙂