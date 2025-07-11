НОВОСТИОбщество

Барнаульский зоопарк показал игривого тигра, который плескается в бассейне с шариками

В парке отметили, что это любимое развлечение хищника

11 июля 2025, 09:46, ИА Амител

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в своей группе во "ВКонтакте" опубликовал видео с тигром Шерханом, который играет с воздушными шариками в бассейне.

На кадрах хищник осторожно заходит в воду, а затем начинает поддевать шарики лапой. В зверинце отмечают, что Шерхан любит проводить время именно так:

"Шерхан и его любимое развлечение", – говорится в подписи к видео.

Ранее в зоопарке поделились фотографиями и видео трехнедельной лосихи Лолы, которая щиплет травку и пьет воду вместе с мамой. 

Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 9

Avatar Picture
Musik

09:51:05 11-07-2025

иногда шарики - просто шарики

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вася

10:32:55 11-07-2025

Когда коту делать нечего, он ...шарики гоняет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:42 11-07-2025

ну вот, а говорят тигр в воду не полезет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:00:29 11-07-2025

не плескается, а плещется!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:35 11-07-2025

Вот это жизнь. Возьмите меня в зоопарк тигром :)

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:22 11-07-2025

Гость (11:01:35 11-07-2025) Вот это жизнь. Возьмите меня в зоопарк тигром :)... И меня запишите!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:11 11-07-2025

И меня возьмите. Только еду и тигриц водите с хорошей фигурой)))))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:51 11-07-2025

У меня кошка тоже любит воздушный шарик гонять, пока не лопнет его. А еще с резинкой для волос обожает играться - насается с ней по всей квартире. пока не загонит куда-нибудь, откуда достать не может.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

22:34:26 11-07-2025

Котя плюхается в ванной с шариками.🙂

  -6 Нравится
Ответить
