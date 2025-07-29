Это сумеречные животные, днем они чаще всего спят

29 июля 2025, 15:30, ИА Амител

Барнаульский зоопарк на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал видео с дикобразами, которые продемонстрировали дневную активность. Обычно эти животные активны ночью.

«Уникальные кадры - дикобразы пошевелились. Дикобразы - сумеречные животные, а днем они чаще всего демонстрируют зрителю свои крепкие спинки и иголки», - рассказали в зоопарке.

Говоря о колючках, стоит отметить, что эти удивительные иголки - на самом деле видоизмененные волосы.

Дикобразы способны двигать ими, создавая устрашающий вид, но для тех, кто наблюдает за ними, это скорее вызывает умиление, чем страх.

«Они умеют ими потрясающе шевелить, создавая грозный вид», - говорится в сообщении.

