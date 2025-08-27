Бастрыкин взял на контроль спасение альпинистки Наговициной на пике Победы
Поручение было дано после обращения родного сына спортсменки
27 августа 2025, 12:00, ИА Амител
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился оказать содействие в спасении российской альпинистки Натальи Наговициной, которая находится на вершине пика Победы. Соответствующее поручение было дано после обращения сына спортсменки в СКР.
Бастрыкин приказал центральному аппарату ведомства безотлагательно обратиться в МЧС для координации спасательной операции. По данному вопросу главе СКР будет представлен оперативный доклад.
Напомним, Наговицина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более 7 тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Попытка спасательной операции с использованием беспилотника и вертолета, запланированная на вчерашний день, не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.
Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи.
12:09:50 27-08-2025
Рженимагу
12:23:39 27-08-2025
Гость (12:09:50 27-08-2025) безотлагательно обратиться в МЧС.. Пусть тучи разведут руками, уберут метель, повысят температуру до -5 градусов, и отправят на спасение "Сокола Тысячелетия"? А что , реальный план.
13:04:34 27-08-2025
Гость (12:23:39 27-08-2025) Пусть тучи разведут руками, уберут метель, повысят температу... проще горку эту срыть.
14:02:43 27-08-2025
Гость (12:09:50 27-08-2025) Бастрыкин приказал центральному аппарату ведомства безотлага... МЧС России - в МИД России - в посольство России - в МИД Киргизии- МЧС Киргизии - к ПОГОДЕ!
12:09:59 27-08-2025
1) А альпинисты, забираясь на неприступные вершины понимают, что в случае опасности их просто некому будет спасти и помощь будет ждать неоткуда?
2) А как МЧС будет организовывать помощь на территории других государств (Китая и Киргизии)?
12:21:15 27-08-2025
Географ (12:09:59 27-08-2025) 1) А альпинисты, забираясь на неприступные вершины понимают,... Вот вот, следаки не указ МЧС, тем более в другой стране, тут он явно залез не в свою область
13:47:19 27-08-2025
Гость (12:21:15 27-08-2025) Вот вот, следаки не указ МЧС, тем более в другой стране, тут... И что же получается, поручения, приказы Бастрыкина не имеют никакой силы? То - то, я смотрю в интернете про физические действия - тишина! Только Путин (под руку) продлил ему приказом работу в СК. И даже отказано смельчаку, который попросил МЧС забросить его поближе к пику, чтобы он смог запустить дрон! Уверена, не может даже в горах сутками дуть ветер. Второе видео снято при сильном ветре: видно как рваные края палатки трепыхаются вовсю от ветра.
13:11:38 27-08-2025
сколько еще нужно погибнуть людям , чтобы ее дело достать?
13:12:42 27-08-2025
у пацана погиб отец
теперь еще и мать его оставила
бедный ...
13:26:11 27-08-2025
а разве нельзя эту альпинистку четырьмя грузовыми дронами зацепить и вниз уволочь? ну или на крайняк ей лекарства, пищу, одежду и кислород сбросить????
14:14:20 27-08-2025
майор (13:26:11 27-08-2025) а разве нельзя эту альпинистку четырьмя грузовыми дронами за... Снять нельзя дроном, нет таких. Иностранные вертолётчики тоже отказались туда лететь.
Блогер на семидюймовом дроне туда залетел и снимал. Если в один конец брать - можно было бы этими "семёрками" понемногу и еду доставить, и газ. Но: один полёт туда - один дрон там остался. Значит надо этих одноразовых дронов с десяток в день. То есть тащить в горы операторов FPV, тащить зарядники, генераторы, топливо, дроны, и за всё это платить. Поэтому всё, время упущено, досвидос.
14:26:40 27-08-2025
майор (13:26:11 27-08-2025) а разве нельзя эту альпинистку четырьмя грузовыми дронами за... Киргизам это не надо, наши ссылаются, что другая страна.
09:56:39 28-08-2025
В любом случае женщина оплатила страховку, и ее должны были спасти. Нам не рассказывают тонкостей, вот народ в недоумении и развлекается на своих диванах. А человек поди уже загнулся.