Бастрыкин взял на контроль спасение альпинистки Наговициной на пике Победы

Поручение было дано после обращения родного сына спортсменки

27 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился оказать содействие в спасении российской альпинистки Натальи Наговициной, которая находится на вершине пика Победы. Соответствующее поручение было дано после обращения сына спортсменки в СКР.

Бастрыкин приказал центральному аппарату ведомства безотлагательно обратиться в МЧС для координации спасательной операции. По данному вопросу главе СКР будет представлен оперативный доклад.

Напомним, Наговицина сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более 7 тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Попытка спасательной операции с использованием беспилотника и вертолета, запланированная на вчерашний день, не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи.