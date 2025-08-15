Среди городов региона дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле

15 августа 2025, 17:40, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае за июль 2025 года цены на бензин автомобильный в среднем увеличились на 1,5%, на дизельное топливо – на 0,1%, сообщает Алтайкрайстат.

«По отношению к июлю 2024 года стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 9,79%, а дизельное топливо подорожало на 8,5%», – говорится в исследовании.

Среди городов Алтайского края дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле – 54,85 руб. за литр, дороже – в Бийске (56,52 руб.).

Литр дизельного топлива дешевле всего продается также в Барнауле – 71,66 руб., дороже – в Бийске (74,33).

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по городам Алтайского края за июль 2025 года составили:

Ранее сообщалось, бензин в России оказался одним из самых дешевых среди стран Европы.