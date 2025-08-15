Бензин подорожал на 10% в Алтайском крае за год
Среди городов региона дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле
15 августа 2025, 17:40, ИА Амител
В Алтайском крае за июль 2025 года цены на бензин автомобильный в среднем увеличились на 1,5%, на дизельное топливо – на 0,1%, сообщает Алтайкрайстат.
«По отношению к июлю 2024 года стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 9,79%, а дизельное топливо подорожало на 8,5%», – говорится в исследовании.
Среди городов Алтайского края дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле – 54,85 руб. за литр, дороже – в Бийске (56,52 руб.).
Литр дизельного топлива дешевле всего продается также в Барнауле – 71,66 руб., дороже – в Бийске (74,33).
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по городам Алтайского края за июль 2025 года составили:
Ранее сообщалось, бензин в России оказался одним из самых дешевых среди стран Европы.
17:55:53 15-08-2025
При этом бензин на газпроме в Бийске на 10 процентов дороже чем в Барнауле, придется снова на Роснефть ездить, почему ФАС не реагирует, нахлабучили бы этот Газпром.
18:10:41 15-08-2025
Гость (17:55:53 15-08-2025) При этом бензин на газпроме в Бийске на 10 процентов дороже ... Все с одной кормушки кормятся
09:24:51 17-08-2025
Гость (18:10:41 15-08-2025) Все с одной кормушки кормятся... Ни ни ,просто Бийск наукоград и более зажиточный ,словом как и в старину купеческий городок ,все лучшее им .
19:09:34 15-08-2025
Да видим, видим. Почти каждый день на копеечку да поднимается. Думают не заметим. А заметили.
20:06:42 15-08-2025
еще раз, чуваки. устал уже писать про это - покупаете оптовую карту и на нее 100-200 л бензина. тогда литр по 46 р *
20:13:05 15-08-2025
Капитализм. Цены обязаны расти на все.
10:15:17 17-08-2025
На РН сегодня 92й уже по 56 рублей...