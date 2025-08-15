НОВОСТИТранспорт

Бензин подорожал на 10% в Алтайском крае за год

Среди городов региона дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле

15 августа 2025, 17:40, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае за июль 2025 года цены на бензин автомобильный в среднем увеличились на 1,5%, на дизельное топливо – на 0,1%, сообщает Алтайкрайстат.

«По отношению к июлю 2024 года стоимость автомобильного бензина в среднем выросла на 9,79%, а дизельное топливо подорожало на 8,5%», – говорится в исследовании.  

Среди городов Алтайского края дешевле всего литр бензина марки АИ-92 продается в Барнауле – 54,85 руб. за литр, дороже – в Бийске (56,52 руб.). 

Литр дизельного топлива дешевле всего продается также в Барнауле – 71,66 руб., дороже – в Бийске (74,33).

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по городам Алтайского края за июль 2025 года составили:

Ранее сообщалось, бензин в России оказался одним из самых дешевых среди стран Европы.

Цены на бензин могут еще сильнее повыситься во второй половине 2025 года

По словам экспертов, с начала года цены на топливо уже выросли, но это не предел
Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:55:53 15-08-2025

При этом бензин на газпроме в Бийске на 10 процентов дороже чем в Барнауле, придется снова на Роснефть ездить, почему ФАС не реагирует, нахлабучили бы этот Газпром.

Avatar Picture
Гость

18:10:41 15-08-2025

Гость (17:55:53 15-08-2025) При этом бензин на газпроме в Бийске на 10 процентов дороже ... Все с одной кормушки кормятся

Avatar Picture
Гость

09:24:51 17-08-2025

Гость (18:10:41 15-08-2025) Все с одной кормушки кормятся... Ни ни ,просто Бийск наукоград и более зажиточный ,словом как и в старину купеческий городок ,все лучшее им .

Avatar Picture
Гость

19:09:34 15-08-2025

Да видим, видим. Почти каждый день на копеечку да поднимается. Думают не заметим. А заметили.

Avatar Picture
Гость

20:06:42 15-08-2025

еще раз, чуваки. устал уже писать про это - покупаете оптовую карту и на нее 100-200 л бензина. тогда литр по 46 р *

Avatar Picture
Гость

20:13:05 15-08-2025

Капитализм. Цены обязаны расти на все.

Avatar Picture
Гость

10:15:17 17-08-2025

На РН сегодня 92й уже по 56 рублей...

