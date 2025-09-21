Двое безработных рецидивистов попытались украсть шашлык на закуску в Алейске

Мужчины были пойманы охранником магазина

Шашлыки / Фото: amic.ru

В Алейске двое ранее судимых безработных местных жителей попались на попытке кражи продуктов. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчины решили устроить застолье и пожарить мясо, но денег на закуску у них не оказалось.

Тогда собутыльники разработали нехитрый план. Один зашел в магазин и спрятал пакет с выбранными продуктами в морозильной камере, а второй позже достал "заначку", добавил еще товаров и попытался вынести все мимо кассы. Однако охранник магазина заметил его и остановил.

Заявление о краже поступило в полицию, записи с камер подтвердили причастность задержанных к пропаже продуктов. Мужчины признали вину и пообещали возместить ущерб.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ – покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

