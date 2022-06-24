В бийском торговом центре произошёл пожар в кафе
В заведении вспыхнула фритюрница
24 июня 2022, 15:45, Никита Черников
В торговом центре «Мария-Ра» в Бийске на улице Вали Максимовой 24 июня случился пожар. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на МЧС.
Возгорание произошло в 12:30 в кафе, расположенном на третьем этаже магазина: в заведении вспыхнула фритюрница.
В результате в здании сработала система пожарной безопасности и огонь залило водой. Пострадавших нет.
Напомним, ранним утром 23 июня в Барнауле случился пожар в одном из учебных корпусов АлтГТУ.
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