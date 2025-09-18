Бирюзовые кристаллы. Архитекторы создали дизайн-проект моста через Катунь в Алтайском крае
Декоративные конструкции выглядят как ворота и россыпь драгоценных камней
18 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова создало внешний облик нового моста через Катунь в Алтайском крае. В проекте предусмотрено настраиваемое освещение и декоративные конструкции, создающие образ ворот и россыпи драгоценных камней на берегу.
Мост будет расположен недалеко от курорта Манжерок и вести в особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь". Сейчас там находится висячий мост, который пришел в аварийное состояние: опоры размывает течение, и участки, примыкающие к дороге, не справляются с нагрузкой.Новый мост будет держаться не на тросах, а на колоннах, уходящих в реку. Алтайские проектировщики предложили балочную конструкцию с тремя металлическими пролетами. Материалы проекта и изыскания уже переданы в госэкспертизу – все работы, в том числе строительство, рассчитывают закончить к 2029 году.
Специалисты подготовили технические решения и за новым визуальным оформлением обратились в архитектурное бюро Василия Рыбакова. Как пояснил руководитель отдела коммерческого дизайна Дмитрий Харченко, было принято решение превратить мост в визитную карточку.
«Чтобы гости, въезжая по нему в туристическую зону, чувствовали энергию Алтая. Внешний вид выполнили в символике "Бирюзовой Катуни": на обшивке силуэты благородных алтайских маралов, а на бетонных опорах моста будет отлит логотип», – отметил Дмитрий Харченко.
Берег у въезда на мост украсили имитацией драгоценных камней. Предполагается, что при ярком свете кристаллы будут переливаться различными оттенками. По задумке дизайнеров, такой образ подчеркивает ценность горной реки.
Освещение тоже непростое. Помимо технического света, направленного на дорогу, в столбы интегрировали подсветку, оттенки которой можно менять в зависимости от сезона или по праздникам.
«Например, на Новый год она может сиять как разноцветные огни, на День Победы пульсировать оранжевым, а, допустим, летом, принимать цвет реки», – указал Дмитрий Харченко.
Все пролеты дизайнеры спрятали за декоративными панелями – за ними расположены мостики для обслуживания освещения, а техническое оснащение скрыто бирюзовым полотном.
Кстати, по мосту можно будет передвигаться как на автомобиле, так и пешком.
Напомним, многомиллиардную трассу до "Бирюзовой Катуни" достроят в 2026 году. После завершения работ дорога станет одной из самых современных в Алтайском крае.
16:48:56 18-09-2025
Вот и подошли к работе жертвы еге.
А где дизайн собвственно? мост...просто мост, и по краям бесполезные некрасивые высокие трубы наварить, типа кристалы? ...ну такоооое. Дизайном назвать это сложно
09:29:41 19-09-2025
Гость (16:48:56 18-09-2025) Вот и подошли к работе жертвы еге. А где дизайн собвстве... вы читайте внимательно!
"Кстати, по мосту можно будет передвигаться как на автомобиле, так и пешком."
это ж архитектурная рррреволюция!
21:45:03 18-09-2025
За чей счет банкет? Это Республика Алтай или Алтайский край?
10:14:06 19-09-2025
подскажите, что делать, если кровь из глаз пошла?
10:26:37 19-09-2025
Гость (10:14:06 19-09-2025) подскажите, что делать, если кровь из глаз пошла?... Обратитесь к главе СберБанка.
10:25:49 19-09-2025
Прощай любимый тихий горный. Прошай родной наш Манжерок.