Декоративные конструкции выглядят как ворота и россыпь драгоценных камней

18 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Дизайн-проект нового моста через Катунь в Алтайском крае / Изображение: архитектурное бюро Василия Рыбакова
Дизайн-проект нового моста через Катунь в Алтайском крае / Изображение: архитектурное бюро Василия Рыбакова

Томское архитектурное бюро Василия Рыбакова создало внешний облик нового моста через Катунь в Алтайском крае. В проекте предусмотрено настраиваемое освещение и декоративные конструкции, создающие образ ворот и россыпи драгоценных камней на берегу.

Мост будет расположен недалеко от курорта Манжерок и вести в особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь". Сейчас там находится висячий мост, который пришел в аварийное состояние: опоры размывает течение, и участки, примыкающие к дороге, не справляются с нагрузкой.Новый мост будет держаться не на тросах, а на колоннах, уходящих в реку. Алтайские проектировщики предложили балочную конструкцию с тремя металлическими пролетами. Материалы проекта и изыскания уже переданы в госэкспертизу – все работы, в том числе строительство, рассчитывают закончить к 2029 году.

Специалисты подготовили технические решения и за новым визуальным оформлением обратились в архитектурное бюро Василия Рыбакова. Как пояснил руководитель отдела коммерческого дизайна Дмитрий Харченко, было принято решение превратить мост в визитную карточку.

«Чтобы гости, въезжая по нему в туристическую зону, чувствовали энергию Алтая. Внешний вид выполнили в символике "Бирюзовой Катуни": на обшивке силуэты благородных алтайских маралов, а на бетонных опорах моста будет отлит логотип», – отметил Дмитрий Харченко.

Берег у въезда на мост украсили имитацией драгоценных камней. Предполагается, что при ярком свете кристаллы будут переливаться различными оттенками. По задумке дизайнеров, такой образ подчеркивает ценность горной реки.

Дизайн-проект нового моста через Катунь в Алтайском крае / Изображение: архитектурное бюро Василия Рыбакова

Освещение тоже непростое. Помимо технического света, направленного на дорогу, в столбы интегрировали подсветку, оттенки которой можно менять в зависимости от сезона или по праздникам.

«Например, на Новый год она может сиять как разноцветные огни, на День Победы пульсировать оранжевым, а, допустим, летом, принимать цвет реки», – указал Дмитрий Харченко.

Все пролеты дизайнеры спрятали за декоративными панелями – за ними расположены мостики для обслуживания освещения, а техническое оснащение скрыто бирюзовым полотном.

Кстати, по мосту можно будет передвигаться как на автомобиле, так и пешком.

Напомним, многомиллиардную трассу до "Бирюзовой Катуни" достроят в 2026 году. После завершения работ дорога станет одной из самых современных в Алтайском крае.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:48:56 18-09-2025

Вот и подошли к работе жертвы еге.
А где дизайн собвственно? мост...просто мост, и по краям бесполезные некрасивые высокие трубы наварить, типа кристалы? ...ну такоооое. Дизайном назвать это сложно

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:29:41 19-09-2025

Гость (16:48:56 18-09-2025) Вот и подошли к работе жертвы еге. А где дизайн собвстве... вы читайте внимательно!
"Кстати, по мосту можно будет передвигаться как на автомобиле, так и пешком."
это ж архитектурная рррреволюция!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:45:03 18-09-2025

За чей счет банкет? Это Республика Алтай или Алтайский край?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:06 19-09-2025

подскажите, что делать, если кровь из глаз пошла?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:37 19-09-2025

Гость (10:14:06 19-09-2025) подскажите, что делать, если кровь из глаз пошла?... Обратитесь к главе СберБанка.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:49 19-09-2025

Прощай любимый тихий горный. Прошай родной наш Манжерок.

  1 Нравится
Ответить
