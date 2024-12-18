Жители бийского поселка жалуются на автобусный маршрут, который нарушает расписание

Сельчане вынуждены ждать транспорт на морозе по 40 минут

18 декабря 2024, 15:10, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В бийском поселке Нагорный жалуются на автобусный маршрут № 6. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на Telegram-чат администрации города.

"Два дня подряд мы стоим на морозе по 40 минут, ожидая автобуса. Уже второй день нет первых рейсов, а 16 декабря был один автобус на маршруте", – жалуется жительница Нагорного.

Также, со слов сельчанки, 18 декабря первый рейс приехал только после просьбы диспетчера.

Недовольство поддерживают и жители с детьми: возить их в школу или детский сад приходится в другие районы города, а дождаться транспорт тяжело.

"Скажите, когда выделят еще автобусы для маршрута № 6? У нас нет ни детского сада, ни школы и только два автобуса. Как быть нашим детям?" – поддержала недовольство бийчанка.

Ранее автобусный маршрут № 6 отменили из-за нехватки водителей, но благодаря многочисленным обращениям граждан его вернули. Однако теперь жители жалуются на периодичность движения автобусов.