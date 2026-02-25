В Алтайском крае маневр во избежание ДТП завершился съездом фуры в кювет

В результате большегруз застрял в снежном валу

25 февраля 2026, 17:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Хабарском районе Алтайского края фура оказалась в кювете после опасного маневра на трассе. Водителю пришлось резко уводить большегруз с дороги, чтобы избежать лобового столкновения.

Происшествие произошло вечером на автодороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Грузовой автомобиль с полуприцепом следовал из Алматы в Новосибирскую область. По информации регионального Минтранса, в пути навстречу фуре внезапно выехал легковой автомобиль, создав аварийную ситуацию.

Чтобы не допустить ДТП, водитель большегруза принял экстренное решение и съехал на обочину. В результате тягач ушел в придорожный кювет и застрял в снежном валу, из-за чего самостоятельно вернуться на проезжую часть было невозможно.

Помощь подоспела быстро — рядом находились дорожные службы, которые сразу подключились к спасательной операции. Для эвакуации фуры вызвали несколько единиц спецтехники, однако из-за наступившей темноты работы пришлось отложить до утра.

С первыми лучами солнца большегруз удалось вытащить из снежного плена при помощи буксировочного троса. После этого водитель продолжил движение по маршруту. Обошлось без пострадавших.