В Алтайском крае маневр во избежание ДТП завершился съездом фуры в кювет
В результате большегруз застрял в снежном валу
25 февраля 2026, 17:45, ИА Амител
В Хабарском районе Алтайского края фура оказалась в кювете после опасного маневра на трассе. Водителю пришлось резко уводить большегруз с дороги, чтобы избежать лобового столкновения.
Происшествие произошло вечером на автодороге Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Грузовой автомобиль с полуприцепом следовал из Алматы в Новосибирскую область. По информации регионального Минтранса, в пути навстречу фуре внезапно выехал легковой автомобиль, создав аварийную ситуацию.
Чтобы не допустить ДТП, водитель большегруза принял экстренное решение и съехал на обочину. В результате тягач ушел в придорожный кювет и застрял в снежном валу, из-за чего самостоятельно вернуться на проезжую часть было невозможно.
Помощь подоспела быстро — рядом находились дорожные службы, которые сразу подключились к спасательной операции. Для эвакуации фуры вызвали несколько единиц спецтехники, однако из-за наступившей темноты работы пришлось отложить до утра.
С первыми лучами солнца большегруз удалось вытащить из снежного плена при помощи буксировочного троса. После этого водитель продолжил движение по маршруту. Обошлось без пострадавших.
18:00:09 25-02-2026
Все убытки следует получить с любителя выезжать на встречку
19:24:33 25-02-2026
он скорее всего да же не остановился.
20:30:29 25-02-2026
Гость (19:24:33 25-02-2026) он скорее всего да же не остановился.... Его там и не было. Вернее был, но в мыслях засыпающего дальнобойщика.
20:56:38 25-02-2026
Гость (19:24:33 25-02-2026) он скорее всего да же не остановился.... Есть шанс что и не увидел фуры ни до, ни после
21:14:31 25-02-2026
Гость (18:00:09 25-02-2026) Все убытки следует получить с любителя выезжать на встречку... Ну если видеофиксация есть, то что мешает?
22:20:18 26-02-2026
гость (21:14:31 25-02-2026) Ну если видеофиксация есть, то что мешает?... А что минусуем, ну докажите гении без видео и свидетелей, что там вообще встречка была.
22:26:22 25-02-2026
Гость (18:00:09 25-02-2026) Все убытки следует получить с любителя выезжать на встречку... Он мог и сам съехать, он же не скажет, что задремал, все встречка.