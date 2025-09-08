Большинство предпринимателей в России прогнозируют спад экономики до конца года

Об этом говорят результаты опроса

08 сентября 2025

Экономика

Более половины российских предпринимателей считают, что до конца года экономика страны войдет в фазу спада. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса РБК и "Опоры России".

Почти всем участникам бизнеса за последний год пришлось искать новых партнеров и контрагентов, а около половины были вынуждены сокращать персонал.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать "экономикой высоких зарплат".