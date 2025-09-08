Большинство предпринимателей в России прогнозируют спад экономики до конца года
Об этом говорят результаты опроса
08 сентября 2025
Экономика
Более половины российских предпринимателей считают, что до конца года экономика страны войдет в фазу спада. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса РБК и "Опоры России".
Почти всем участникам бизнеса за последний год пришлось искать новых партнеров и контрагентов, а около половины были вынуждены сокращать персонал.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать "экономикой высоких зарплат".
12:45:03 08-09-2025
Да не было такого никогда.
13:56:49 08-09-2025
Гость (12:45:03 08-09-2025) Да не было такого никогда. ... так ведь говорили что экономика перегрета и спрос надо охлаждать?
вот дык и оно это!
13:02:31 08-09-2025
А вс1 из-за того, что банки кредиты перестали давать, а кому дают % конский
13:25:26 08-09-2025
А разве бизнесу не запретили ещё говорить о спаде?
15:20:36 08-09-2025
Растут цены. Какой рост производства .