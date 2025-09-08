НОВОСТИЭкономика

Большинство предпринимателей в России прогнозируют спад экономики до конца года

Об этом говорят результаты опроса

08 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Экономика / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Более половины российских предпринимателей считают, что до конца года экономика страны войдет в фазу спада. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса РБК и "Опоры России".

Почти всем участникам бизнеса за последний год пришлось искать новых партнеров и контрагентов, а около половины были вынуждены сокращать персонал.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать "экономикой высоких зарплат".

Экономика

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:45:03 08-09-2025

Да не было такого никогда.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:56:49 08-09-2025

Гость (12:45:03 08-09-2025) Да не было такого никогда. ... так ведь говорили что экономика перегрета и спрос надо охлаждать?
вот дык и оно это!

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:31 08-09-2025

А вс1 из-за того, что банки кредиты перестали давать, а кому дают % конский

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:26 08-09-2025

А разве бизнесу не запретили ещё говорить о спаде?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:36 08-09-2025

Растут цены. Какой рост производства .

  -10 Нравится
Ответить
