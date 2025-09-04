Охлаждение или рецессия? В России предрекают жесткий осенний кризис экономики

Наблюдатели спорят, выдержит ли Россия западные санкции и как наполнит казну

Разговоры о грядущем экономическом кризисе в России основаны на сдержанных прогнозах высокопоставленных чиновников и подогреваются реальными проблемами с бюджетом и ростом производства, полагают эксперты. В то же время не исключено ужесточение финансовой, налоговой политики наряду с попытками стимулирования бизнеса. О том, насколько серьезны переживаемые экономикой РФ трудности и как правительство собирается справляться с ними, – в материале amic.ru.

"Остывает", но по плану

Пессимизм в экспертном сообществе о перспективах российской экономики стал проявляться после июньского заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова о "плановом охлаждении", сделанном в эфире телеканала RT international.

После этого в СМИ, телеграм-каналах, выступлениях экспертов все чаще стали звучать тревожные нотки. Мол, производство товаров снижается, люди стали меньше тратить на покупки, а инвестиции бизнеса падают.

Правда, ряд наблюдателей полагает, что заявленное главой Минфина "плановое охлаждение" экономики уже перешло в рецессию, пишет "Независимая газета". Дело в том, что российский ВВП сокращается уже второй квартал подряд, причем в апреле – июне с учетом сезонного фактора он стал меньше на 0,6%, утверждает главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

Кроме того, в июле объем производства снизился на 0,5% в месячном выражении, свидетельствуют данные по промышленности, приводимые Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

При этом высокие показатели промышленного роста по-прежнему обеспечивают направления, связанные с "оборонкой". А вот показатели гражданских секторов с начала года стабильно снижаются – если во втором квартале 2025-го этот спад немного замедлился, то в июле произошло его ускорение, приводит издание выводы специалистов ЦМАКП. По июльским данным, рост производства в годовом выражении составил всего 0,7%.

Геополитический "фарш"

Заставил задуматься экспертов и материал ЦБ, который на днях представил несколько вариантов развития экономической ситуации в стране, включая "рисковый". В нем собраны едва ли не все неблагоприятные для РФ внешние условия: рост глобальных внешнеторговых противоречий, усиление санкций, очередной мировой финансовый кризис и т.д.

Действительно, сегодняшняя геополитика буквально "нафарширована" минами замедленного действия, которые могут взорваться в нашей экономике в любой момент, заявил "МК" главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

«Если в сентябре Евросоюз утвердит новый пакет ограничительных мер, это усилит общее санкционное давление на Россию, а значит, и на рубль. Напомню, что в конце ноября 2024 года он "просел" на 11% относительно доллара (до 108) в связи с санкциями администрации Байдена в отношении финансового сектора РФ, отразившимися на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки. То есть на такие вещи рубль реагирует», – рассуждает Николаев.

Признаки охлаждения российской экономики видят и в Сбере, заявил в преддверии Восточного экономического форума заместитель председателя правления этого финучреждения Анатолий Попов.

Финансист дал понять, что именно этим обстоятельством можно объяснить возможное снижение ЦБ ключевой ставки, которая сегодня близка к историческим максимумам. В настоящее время, по словам Попова, темпы роста кредитования и денежной массы даже ниже, чем в 2017-2019 годах, в период устойчиво низкой инфляции. В связи с этим в банке полагают, что "ключ" может понижаться и дальше.

Продать немножко Сбера

Кроме того, ожидаемое снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 16-17% (как полагают наблюдатели, это может произойти на заседании 12 сентября), предположительно, окажет позитивное влияние на бизнес в плане возможности для получения кредитов, однако снизит интерес иностранных инвесторов к российским активам. А ведь их привлечение крайне важно накануне широко обсуждаемой очередной волной "частичной приватизации" – продажи пакетов акций крупных отечественных компаний. Об очередной продаже государственной собственности еще в марте 2025-го говорил Антон Силуанов на коллегии Росимущества.

Кстати, Сбер может стать одной из компаний, выставленных для такой частичной приватизации, слухи об этом ходят в экспертной среде в последние месяцы. Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что ценные бумаги компании могут быть выставлены на продажу для покрытия бюджетного дефицита.

«Непростая ситуация видна невооруженным глазом. Часть акций Сбера могут продать на российском фондовом рынке, но это даст немного, часть – иностранцам. Возможно, это будут китайцы, или кто-то из арабских стран – предположим, суверенный фонд Саудовской Аравии. Более того, нельзя исключать, что их приобретет представитель западной страны – к примеру, компания, связанная с Дональдом Трампом», – поделился он своим мнением с amic.ru.

В связи с этим несколько иными красками заиграли как недавние российско-американские переговоры на Аляске, так и четырехдневный визит Владимира Путина в КНР. Не исключено, что в ходе встреч затрагивался вопрос приобретения частички главного банка РФ.

Шоков не ожидается?

В целом макроэкономическая ситуация не дает повода опасаться каких-то шоков, отмечает Александр Разуваев:

«Приватизация некоторых активов даст необходимые средства для пополнения бюджета. Умеренная девальвация рубля также принесет нужный результат. Сегодня мы имеем ситуацию, во многом схожую с той, что была в 2022 году. Если тогда удалось избежать больших неприятностей, то в настоящее время их точно не случится. Скорый большой кризис пророчат чаще всего либо неадекватные персонажи, либо иноагенты».

Кстати, в среде покинувших нашу страну бывших чиновников, политологов, экономистов обсуждается вариант коллапса экономики РФ из-за якобы непосильного бремени военных расходов. Впрочем, известный либеральный экономист Владислав Иноземцев (признан иноагентом в РФ) это мнение не разделяет (сам он уже несколько лет живет за границей).

«Ничего из того, что сегодня представляется наиболее вероятным, не убьет российскую экономику ни в 2026-м, ни в 2027 году. Вопреки алармистам всех мастей, я готов утверждать, что даже 20-триллионные военные расходы пока не угрожают ни финансовой, ни политической стабильности России – даже при умеренном ужесточении санкций», – написал Иноземцев в своем телеграм-канале.

Тревожным признаком является также сокращение количества рабочих вакансий предстоящей осенью, о чем сообщил "Газете.ру" вице-президент "Опоры России" Дмитрий Пищальников.

«В целом найти привлекательную работу будет сложнее: продолжит сокращаться количество "офисных вакансий". hh.индекс показывает возросшую конкуренцию среди "белых воротничков" – за год число вакансий сократилось на 25%, а на одно место в зависимости от сферы могут претендовать до 87 соискателей», – сообщил он изданию.

По словам Пищальникова, гораздо меньшее количество работодателей могут выплачивать зарплаты, заметно обгоняющие рост производительности труда в компании. Кроме того, деловая активность вряд ли заметно вырастет даже в случае снижения ключевой ставки ЦБ в ближайшее время. По мнению вице-президента "Опоры России", в условиях внешних ограничений и подорожавшей логистики можно говорить о замедлении отечественной экономики, к тому же в некоторых отраслях уже налицо признаки спада.

Риски есть, но кризиса не будет

Вероятность острого экономического кризиса в России нынешней осенью оценивается экспертами как невысокая, хотя риски усиления спада и фискального давления остаются значимыми, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

«Прогнозы о резком кризисе в основном опираются на возможность неблагоприятных шоков – резкого падения цен на нефть и газ, введения новых жестких санкций против энергетики и логистики, перебоев в экспортных расчетах или быстрого исчерпания резервов. При этом нынешняя динамика показывает, скорее, замедление роста и нарастающее давление на бюджет, чем угрозу одномоментного обрушения экономики», – поделился он своим мнением с amic.ru.

По словам Ярослава Кабакова, за последние два года российская экономика частично адаптировалась к санкциям, перестроив маршруты экспорта, расширив поставки в Китай и Индию и наладив собственные каналы расчетов:

«Это снижает вероятность резкого коллапса, но издержки такой адаптации велики, а доходы бюджета продолжают сокращаться. Санкции и ограничения могут существенно снизить поступления, если совпадут с падением мировых цен на сырье или потерей крупных покупателей, однако без комбинации таких факторов речь, скорее, будет идти о стагнации и росте инфляции, чем о полном крахе».

Все страхи – из лихих 1990-х?

Негативных факторов, способных вызвать экономические потрясения в России, в настоящее время не наблюдается, полагает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков:

«В целом наша экономика, несмотря ни на что, развивается, растет. Конечно, темпы роста в 2025 году несколько снизились по сравнению с рекордными прошлогодними, но мы видим именно стабильный рост. И в 2026-м у нашей экономики есть шансы показать темпы роста аналогичные тем, что были 2024-м».

В то же время проблему сильного рубля Максим Чирков не считает болезненной:

«Наш рубль явно недооценен, поэтому авторы предложений о его девальвации исходят из логики прежней экономической политики, когда курс российской валюты был волатильным и зависел от экспорта углеводородов. Сейчас ситуация другая – темпы роста экономики обеспечивают технологичные отрасли, поэтому беспокойства о его укреплении не имеют под собой оснований».

Ярослав Кабаков, в свою очередь, напоминает, что в случае обострения дефицита бюджета правительство располагает несколькими инструментами: использование средств Фонда национального благосостояния, повышение налоговой нагрузки, выпуск облигаций и заимствования на внутреннем рынке, перераспределение расходов с гражданских на оборонные статьи, а также поиск альтернативных схем расчетов с восточными партнерами.