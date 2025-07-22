НОВОСТИПолитика

Британия ввела новые санкции против России

Под ограничения попали 134 якобы связанных с РФ суда и две компании из ОАЭ

22 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Luke Stackpoole / unsplash.com
Фото: Luke Stackpoole / unsplash.com

Великобритания ввела новые антироссийские санкции, пишет ТАСС.

Под ограничения попали 134 суда, якобы связанные с РФ, в результате чего общее число таких судов выросло с 290 до 424.

Кроме того, санкции ввели против двух компаний из ОАЭ – Intershipping Services, которая занимается "регистрацией судов теневого флота под флагом Габона", и Litasco Middle East DMCC, якобы связанная с "Лукойлом".

На прошлой неделе ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Ограничения затронули нефть, газ, финансы и прочие сферы.

В Госдуме заявили, что Евросоюз обязательно пожалеет об этом решении.

Политика

Комментарии 10

Avatar Picture
Элен без ребят

11:08:07 22-07-2025

а кто-нибудь помнит про что был 12 пакет ссанкций? а 15 или даже 17?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:15 22-07-2025

Когда РФ наложит на Наглию санкции?
Почему игра односторонняя?
Найти их болезненные точки и бить по ним.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:30 22-07-2025

Гость (11:27:15 22-07-2025) Когда РФ наложит на Наглию санкции?Почему игра односторо... Предлагаешь детёнышей от туда всех забрать ?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:28:23 22-07-2025

Есть суды, есть судна...Притом судна тоже бывают двух типов - плавучие и медицинские...А вот оборота "134 суда" в русском языке бывает толь в значении судебных учреждений...С каждым годом жертв ЕГЭ всё больше.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:25 22-07-2025

Дюша (11:28:23 22-07-2025) Есть суды, есть судна...Притом судна тоже бывают двух типов ... Верно говорите. Тоже часто замечаю эти моменты. Грамотность, честность, справедливость и т.д. сейчас не в почёте. На первом месте, увы, деньги.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:35:05 22-07-2025

Британия? это где-то рядом с Фистонией?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:23 22-07-2025

Musik (11:35:05 22-07-2025) Британия? это где-то рядом с Фистонией?... С Курляндией и Гипербореей.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:55:14 22-07-2025

Musik (11:35:05 22-07-2025) Британия? это где-то рядом с Фистонией?... Это недавние рабовладельцы и колонизаторы.
Прошлое могущество не дает покоя. Они же главные на этой планете.
Вот и продолжают продвигать свои интересы и ломать жизни людей второго сорта.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:03:09 22-07-2025

Был в Паттайе Тайланд общался на островах с британцем на немецком ( он был по рождению немец рожденный в Лондоне. Так он говорит что у них в городе почти половина населпния мигрснты в том числе из хохляндии и все англичане уже давно против своих властей .

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:22 22-07-2025

гость (13:03:09 22-07-2025) Был в Паттайе Тайланд общался на островах с британцем на нем... И почему же они не восстанут? Потому что их всё устраивает.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров