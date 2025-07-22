Британия ввела новые санкции против России
Под ограничения попали 134 якобы связанных с РФ суда и две компании из ОАЭ
22 июля 2025, 10:40, ИА Амител
Фото: Luke Stackpoole / unsplash.com
Великобритания ввела новые антироссийские санкции, пишет ТАСС.
Под ограничения попали 134 суда, якобы связанные с РФ, в результате чего общее число таких судов выросло с 290 до 424.
Кроме того, санкции ввели против двух компаний из ОАЭ – Intershipping Services, которая занимается "регистрацией судов теневого флота под флагом Габона", и Litasco Middle East DMCC, якобы связанная с "Лукойлом".
На прошлой неделе ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Ограничения затронули нефть, газ, финансы и прочие сферы.
В Госдуме заявили, что Евросоюз обязательно пожалеет об этом решении.
11:08:07 22-07-2025
а кто-нибудь помнит про что был 12 пакет ссанкций? а 15 или даже 17?
11:27:15 22-07-2025
Когда РФ наложит на Наглию санкции?
Почему игра односторонняя?
Найти их болезненные точки и бить по ним.
13:19:30 22-07-2025
Гость (11:27:15 22-07-2025) Когда РФ наложит на Наглию санкции?Почему игра односторо... Предлагаешь детёнышей от туда всех забрать ?
11:28:23 22-07-2025
Есть суды, есть судна...Притом судна тоже бывают двух типов - плавучие и медицинские...А вот оборота "134 суда" в русском языке бывает толь в значении судебных учреждений...С каждым годом жертв ЕГЭ всё больше.
11:51:25 22-07-2025
Дюша (11:28:23 22-07-2025) Есть суды, есть судна...Притом судна тоже бывают двух типов ... Верно говорите. Тоже часто замечаю эти моменты. Грамотность, честность, справедливость и т.д. сейчас не в почёте. На первом месте, увы, деньги.
11:35:05 22-07-2025
Британия? это где-то рядом с Фистонией?
12:44:23 22-07-2025
Musik (11:35:05 22-07-2025) Британия? это где-то рядом с Фистонией?... С Курляндией и Гипербореей.
12:55:14 22-07-2025
Musik (11:35:05 22-07-2025) Британия? это где-то рядом с Фистонией?... Это недавние рабовладельцы и колонизаторы.
Прошлое могущество не дает покоя. Они же главные на этой планете.
Вот и продолжают продвигать свои интересы и ломать жизни людей второго сорта.
13:03:09 22-07-2025
Был в Паттайе Тайланд общался на островах с британцем на немецком ( он был по рождению немец рожденный в Лондоне. Так он говорит что у них в городе почти половина населпния мигрснты в том числе из хохляндии и все англичане уже давно против своих властей .
17:02:22 22-07-2025
гость (13:03:09 22-07-2025) Был в Паттайе Тайланд общался на островах с британцем на нем... И почему же они не восстанут? Потому что их всё устраивает.