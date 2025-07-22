Британия ввела новые санкции против России

Под ограничения попали 134 якобы связанных с РФ суда и две компании из ОАЭ

22 июля 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Luke Stackpoole / unsplash.com

Великобритания ввела новые антироссийские санкции, пишет ТАСС.

Под ограничения попали 134 суда, якобы связанные с РФ, в результате чего общее число таких судов выросло с 290 до 424.

Кроме того, санкции ввели против двух компаний из ОАЭ – Intershipping Services, которая занимается "регистрацией судов теневого флота под флагом Габона", и Litasco Middle East DMCC, якобы связанная с "Лукойлом".

На прошлой неделе ЕС ввел 18-й пакет санкций против России. Ограничения затронули нефть, газ, финансы и прочие сферы.

В Госдуме заявили, что Евросоюз обязательно пожалеет об этом решении.