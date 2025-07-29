Будут ли продавать алкоголь на День города-2025 в Барнауле?
Решение о продаже алкоголя на День города барнаульские власти уже приняли
29 июля 2025, 13:30, ИА Амител
30 августа 2025 года Барнаул отмечает 295 годовщину со дня основания. В День города пройдут самые разные мероприятия, в том числе фестиваль фейерверков, шоу "Русских витязей" и так далее. Во время праздника некоторые горожане наверняка захотят выпить спиртного, чтобы на городских мероприятиях стало повеселее. Получится ли купить алкоголь в День города в 2025 года — отвечает amic.ru.
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города?
Нет, торговать алкоголем на День города будет нельзя. Пресс-служба мэрии пишет, что руководителям предприятий, которые продают алкоголь, направят уведомления о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в праздничный день.
Почему не будут торговать алкоголем на День города?
Ограничение предусмотрено региональным законом, который строго запрещает продавать спиртное на День Победы и День города. Решение об этом краевой парламент принял в 2024 году и с тех пор запрет остаётся неизменным.
Где именно нельзя будет купить алкоголь?
Алкоголь нельзя будет купить во всех предприятиях розничной торговли, то есть в различных супермаркетах и магазинах.
Где-то вообще можно будет выпить?
Да, выпить можно будет в заведениях общепита. На них запрет не распространяется. Поэтому в кафе, барах или ресторанах спиртное вам продадут. То же касается и "пивнушек", которые зарегистрированы как бары.
Как накажут магазин, который продаёт алкоголь, несмотря на запрет?
За нарушение правил продажи алкоголя виновных наказывают по статье 14.16 КоАП РФ. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица платят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. При этом реализованную алкогольную продукцию могут конфисковать.
Что ещё запретят на День города?
На День города в Барнауле нельзя будет прокатиться на электросамокате или на велосипеде в местах проведения праздничных мероприятий – то есть в районе ул. Мало-Тобольской, парка "Центральный", площади Свободы и Нагорного парка. Также на время праздника перекроют несколько участков улиц. Локации перекрытий и схемы движения общественного транспорта власти обещают сообщить позднее.
Как пройдёт День города в 2025 году?
В 2025 году главной локацией праздника станет площадь Свободы. Там состоятся основные концерты с участием лучших коллективов города. Площадку объединят в одно пространство с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской. На День города состоится традиционный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем!", на пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Барнаул туристский" и масштабное ярмарочное мероприятия. Планируется также фестиваль фейерверков, шоу высшего пилотажа "Русские витязи" и так далее. Подробнее о праздновании Дня города в 2025 году можно прочитать здесь.
14:14:00 29-07-2025
Противоправный антиконституционный закон должен быть отменен...А принявшие - навсегда лишены права занимать руководящие посты в правительствах всех уровней и избираться в депутаты...Если такой запрет введен, то только в рекомендательном характере и "нарушители" не только не должны быть наказаны, но и соблюдающим должны компенсироваться потери из бюджета.
14:14:58 29-07-2025
хоть один день в году побудьте без синьки, натрезвяк, а?
понимаю - сложно, и с непривычки скушно.
просто попробуйте - а там и привыкнете!
14:32:04 29-07-2025
Musik (14:14:58 29-07-2025) хоть один день в году побудьте без синьки, натрезвяк, а?... Любезный...Я практически не пью. По крайней мере пьяным меня за всю мою жизнь видели единицы и сосчитать такие случаи можно по пальцам на руке. И возмущение мое не от невозможности выпить, а от наглости и высокомерного поведения властьпридержащих. Чего они боятся? Что подвыпивший народ их на кол посадит у "Белого Дома"? Так и на трезвую насадят, когда терпение кончится. Такие "законы" - грубейшее неуважение к народу. А если народ не уважаешь, то зачем ему устраивать праздники? Правильно...Потому, что это не для народа...Это обычный распил бабла.
14:33:14 29-07-2025
Musik (14:14:58 29-07-2025) хоть один день в году побудьте без синьки, натрезвяк, а?... А ты не путай синих алконавтов с нормальными людьми, которые по традиции хотели отметить День Города. Из за твоих любимых бухариков-аватаров уже запретили незамерзайку, ввели ограничения на время продажи алкоголя, и вот теперь запрещают отмечать День Города традиционным застольем.
По мне так пусть все алкаши напьются незамерзайки раз и навсегда и больше не будут докучать приличным гражданам.
14:41:46 29-07-2025
Гость (14:33:14 29-07-2025) А ты не путай синих алконавтов с нормальными людьми, которые... если вы так уж озадачены питиём на праздник - вы как минимум поощрятете и сами являетесь скрытным алкоголом. боитесь - поможем. не хотите - заставим.
а то что Акогольный Сатана захватил ваш пропитый мозг - поправимо нами.
14:42:18 29-07-2025
Гость (14:33:14 29-07-2025) А ты не путай синих алконавтов с нормальными людьми, которые... Кто ж тебе мешает праздновать то? Купи за день до праздника.
14:51:20 29-07-2025
Гость (14:42:18 29-07-2025) Кто ж тебе мешает праздновать то? Купи за день до праздника.... Алкоголь покупается день в день согласно древнерусской традиции.
Вот такое вот "заранее" это прежде всего оскорбление чувств горожан.
Какие документы нужно оформить для проведения митинга о запрете запрещать?
14:37:20 29-07-2025
кто не знает и не помнит - напомню.
в девяностых и в первой половине нулевых, в городе алкоголь на праздниках продавали свободно. ближе к ночи несло ссаниной через дорогу от централки, и обосанцев по кустам в центре города даже никто не гонял - смысла не было, они ссались везде.
пьяные вопли и мусор по всему центру.
да, и потом весь следующей день убирался срач за дорогими жителями и гостями города, которые давеча вели себя как скотины .
14:45:23 29-07-2025
Гость (14:37:20 29-07-2025) кто не знает и не помнит - напомню.в девяностых и в перв... день пива был ещё...
08:34:50 30-07-2025
Musik (14:45:23 29-07-2025) день пива был ещё...... Ага. И там впервые презентовали пиво "Ворсин". Даж бесплатно раздавали. По пл.Сахарова текли пивные реки.
15:58:13 29-07-2025
Гость (14:37:20 29-07-2025) кто не знает и не помнит - напомню.в девяностых и в перв... А может надо туалеты иметь общественные в городе? По логике властей - чтобы не гадили надо запретить продавать еду, так?
14:45:04 29-07-2025
Помню как день города проводили лет 20 назад на каждой лавочке сидели и лакали,драки,по Ленинскому спускаешься по аллейки и сидят все квасят прям на асфальте,так что ли нужно?
15:20:48 29-07-2025
Андрейка просто по запаху ссак соскучился. Хотя в городе появляется раз в год под расход и подписку о не выезде.
15:22:21 29-07-2025
Гость (14:45:04 29-07-2025) Помню как день города проводили лет 20 назад на каждой лавоч... да. и какой срачельник стоял прямо на пороге драмтеатра.
лично я все это помню отлично.
нынешняя рафинированная молодежь этого не знает, потому что они еще в пеленки ссались.
15:26:25 29-07-2025
Гость (15:22:21 29-07-2025) да. и какой срачельник стоял прямо на пороге драмтеатра.... Если они в пелёнки, тогда ты на драмтеатр?
Приличные люди купят и пьют подальше от глаз.
Поэтому пакуйте синяков и нарушителей общественно порядка прямо на Дне Города, но отстаньте от тех кто спокойно отмечает и никого не беспокоит.
15:46:45 29-07-2025
Гость (15:26:25 29-07-2025) Если они в пелёнки, тогда ты на драмтеатр?Приличные люди... вьюнош, там поковать смысла не было.
потому что коленые были все, так как в каждом лабазе продавалась алкашка, в любое время и в любом количестве.
16:16:14 29-07-2025
Гость (15:46:45 29-07-2025) вьюнош, там поковать смысла не было.потому что коленые б... Хватит врать...Основная масса была в норме. Не ссали на газоны, не били бутылки...Народ вел себя вполне адекватно. Но ведь каждый помнит своё, не так ли? Так что кто из нас ссал на ДрамТеатр им.Шукшина - вопрос праздный...А по теме - не за обещанную ли свободу вы в 90-е Родину продали? И зачем? Чтобы в двухтысячных стало в разы хуже?
16:54:07 29-07-2025
Дюша (16:16:14 29-07-2025) Хватит врать...Основная масса была в норме. Не ссали на газо...
мы с тобой примерно одного возраста.
так что ля-ла мне эти не нада.
ни за курево, ни за малоэтажное строительство в центре города, ни за бухло, ни за коммунистов.
уже 15 лет назад одно и тоже.
09:08:25 30-07-2025
Гость (16:54:07 29-07-2025) мы с тобой примерно одного возраста.так что ля-ла мн... Родной, ты похоже мозги давно пропил...Даже мысль свою сформулировать не в состоянии. Ну или брат Кличко...
22:42:27 29-07-2025
Дюша (16:16:14 29-07-2025) Хватит врать...Основная масса была в норме. Не ссали на газо... Насколько помню, ссали не на здание театра, а целые озера были рядом - за зданием правительства, там прям толпами народ нужду справлял. Видимо это надоело кому-то в свое вермя, вот запрет на алкашку и ввели.
09:03:34 30-07-2025
1-й (22:42:27 29-07-2025) Насколько помню, ссали не на здание театра, а целые озера бы... Достаточно было бы установить туалеты, и все бы ссали в них.
Но нет, власть не видит очевидных путей решения проблем.
15:24:33 29-07-2025
Хватит уже стигматизировать небольшое потребление алкоголя нормальными гражданами!
Сами чиновники частично живут на налоги с алкогольной продукции и сопутствующих акцизов!
Хотите бороться с алкоголем - окей, запрещайте продажу, убирайте налоги и акцизы с ликёро-водочных заводов, и уменьшайте себе зарплаты на эту сумму.
16:08:22 29-07-2025
Какие смешные аргументы...Порядок в городе нужно наводить постоянно, с пьянством бороться адекватными методами: не умеешь пить - в трезвяк...Общественные туалеты должны быть в шаговой доступности. Я понимаю, вы тут люди служивые...Потому и топите тут за власть. Ни одного дельного аргумента. И ни одного праздничного мероприятия в программе не вижу...Ни массовых концертов, ни "дискотек", ни песен на улицах во всю глотку...Один "одобрямс!" и "ура!"...А гордиться то НЕ ЧЕМ...Город из промышленного центра превратили в униженного попрошайку...
16:17:53 29-07-2025
Дюша (16:08:22 29-07-2025) Какие смешные аргументы...Порядок в городе нужно наводить по... чтобы хоть что-то начать делать - надо сначала протрезветь.
об этом речь.
а бороться с властью - поверьте, безперспективняк.