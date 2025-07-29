Будут ли продавать алкоголь на День города-2025 в Барнауле?

Решение о продаже алкоголя на День города барнаульские власти уже приняли

29 июля 2025, 13:30, ИА Амител

Девушка с алкоголем/ Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

30 августа 2025 года Барнаул отмечает 295 годовщину со дня основания. В День города пройдут самые разные мероприятия, в том числе фестиваль фейерверков, шоу "Русских витязей" и так далее. Во время праздника некоторые горожане наверняка захотят выпить спиртного, чтобы на городских мероприятиях стало повеселее. Получится ли купить алкоголь в День города в 2025 года — отвечает amic.ru.

Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города?

Нет, торговать алкоголем на День города будет нельзя. Пресс-служба мэрии пишет, что руководителям предприятий, которые продают алкоголь, направят уведомления о запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в праздничный день.

Почему не будут торговать алкоголем на День города?

Ограничение предусмотрено региональным законом, который строго запрещает продавать спиртное на День Победы и День города. Решение об этом краевой парламент принял в 2024 году и с тех пор запрет остаётся неизменным.

Где именно нельзя будет купить алкоголь?

Алкоголь нельзя будет купить во всех предприятиях розничной торговли, то есть в различных супермаркетах и магазинах.

Где-то вообще можно будет выпить?

Да, выпить можно будет в заведениях общепита. На них запрет не распространяется. Поэтому в кафе, барах или ресторанах спиртное вам продадут. То же касается и "пивнушек", которые зарегистрированы как бары.

Как накажут магазин, который продаёт алкоголь, несмотря на запрет?

За нарушение правил продажи алкоголя виновных наказывают по статье 14.16 КоАП РФ. Должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица платят от 100 до 300 тысяч рублей штрафа. При этом реализованную алкогольную продукцию могут конфисковать.

Что ещё запретят на День города?

На День города в Барнауле нельзя будет прокатиться на электросамокате или на велосипеде в местах проведения праздничных мероприятий – то есть в районе ул. Мало-Тобольской, парка "Центральный", площади Свободы и Нагорного парка. Также на время праздника перекроют несколько участков улиц. Локации перекрытий и схемы движения общественного транспорта власти обещают сообщить позднее.

Как пройдёт День города в 2025 году?

В 2025 году главной локацией праздника станет площадь Свободы. Там состоятся основные концерты с участием лучших коллективов города. Площадку объединят в одно пространство с набережной, Нагорным парком и улицей Мало-Тобольской. На День города состоится традиционный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем!", на пешеходной улице Мало-Тобольской состоится выставка "Барнаул туристский" и масштабное ярмарочное мероприятия. Планируется также фестиваль фейерверков, шоу высшего пилотажа "Русские витязи" и так далее. Подробнее о праздновании Дня города в 2025 году можно прочитать здесь.