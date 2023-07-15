Четырехлетнюю девочку застрелили в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело
15 июля 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: ГСУ СКР по Московской области
В подмосковном городе Пушкино следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка, сообщили в областном управлении Следкома.
Отмечается, что тело четырехлетней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями обнаружили 14 июля в квартире.
"Также обнаружена предсмертная записка и ружье", – пояснили в ведомстве.
По данным источника РЕН ТВ, родители ребенка из-за частных ссор жили раздельно и малышка оставалась по очереди у отца и матери, которая сняла квартиру в этом же доме. В бракоразводном процессе при этом пара не состояла.
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15:52:30 15-07-2023
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