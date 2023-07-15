Четырехлетнюю девочку застрелили в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело

15 июля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: ГСУ СКР по Московской области

В подмосковном городе Пушкино следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка, сообщили в областном управлении Следкома.

Отмечается, что тело четырехлетней девочки и ее отца с огнестрельными ранениями обнаружили 14 июля в квартире.

"Также обнаружена предсмертная записка и ружье", – пояснили в ведомстве.

По данным источника РЕН ТВ, родители ребенка из-за частных ссор жили раздельно и малышка оставалась по очереди у отца и матери, которая сняла квартиру в этом же доме. В бракоразводном процессе при этом пара не состояла.

Ранее 20-летний житель Иркутска задушил годовалого сына возлюбленной.